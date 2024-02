Botta e risposta (1-1). Castiglione, pari beffa. Tavernelle-gol al 92’

CASTIGLIONE DEL LAGO

CASTIGLIONE DEL LAGO: Balli, Dedja, Corelli, Tondini, Myrtollari, Conti, Akhigbe, Mendez Donzelli, Ndiaye, Barbarossa F., Minuti. A disp.: Castrini, Barbarossa R., Montani, Rondoni, Galeotti, Santini, Corrado, Alessi, Treppiedi. All.: Recchi

TAVERNELLE: De Marco, Fiorucci, Antolini, Benda, Fahimi, Cerboni, Ceccomori, Arcioni, Russo, Salvucci, Andreoli. A disp.: Cardinali, Orlandi, Mencarelli, Felici, Vitali, Graziani, Ceccarelli, Cacciamano, Polpetta. All.: Valentini

Arbitro: Kandli di Foligno (Caravella di Perugia-Bacci di Foligno)

Marcatori: 46’ pt Akhigbe (C), 47’ st Salvucci

NOTE: spettatori 200 circa.

Beffa per il Castiglione del Lago che, quando ormai pregustava i tre punti che avrebbero rilanciato la corsa ai playoff, si vede raggiunto in pieno recupero dal Tavernelle. Padroni di casa che giocano un bel primo tempo e trovano il vantaggio in chiusura di frazione con Akhigbe, terzo gol nelle ultime due partite. Il Tavernelle, in pieno recupero, pareggia con un guizzo di Salvucci.