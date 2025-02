BOTTA E RISPOSTA (1-1). Tavernelle e Bastia non si fanno male

TAVERNELLE

1

BASTIA

1

TAVERNELLE: De Marco, Pieravanti, Mencarelli (29’ st Andreoli), Bengala, Benda, Ibojo, Ceccarelli (41’ st Massari), Cerboni, Russo, Barbarossa, Signate (35’ st Miccio). A disp. Cucchiararo, Fahimi, Galli, Governatori, Lucarelli, Posti. All. Ciucarelli

BASTIA: Taiti, Cozzali, Reka, Ubaldi, Bei, Brevi, Mancini 6 (11’ st Orlandi), De Santis, Morlandi (17’ st Bartolini), Del Prete, Santucci A. A disp. Rossi, Gambacorta, Santucci G., Baratteri, Casale, Ndiaye, Cicioni. All. Cotroneo.

arbitro: Pannacci di Perugia (Proietti, Servili)

Marcatori: 3’ st Signate, 32’ st Del Prete rig.

NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 1’, st 4

Un punto che serve poco a Tavernelle e Bastia. I padroni di casa allungano la striscia utile e muovono la classifica ma hanno di che recriminare per essere passati in vantaggio con il solito Signate, sempre più uomo della provvidenza in casa gialloverde. Quando ormai i Ciucarelli boys vedevano da vicino la vittoria, ecco il rigore concesso al Bastia, trascinato dal tavernellese Orlandi, e trasformato da Del Prete che oggi vorrebbe dire niente semifinale playout, nonostante il quintultimo posto, visti gli 11 punti di distacco dall’Umbertide Agape penultimo in classifica.