Botta e risposta (è 1-1). Il Trestina viene beffato nel finale. L’ex Mencagli firma il pareggio

MONTEVARCHI

1

TRESTINA

1

Montevarchi 4-2-3-1: Giusti, Cecconi, Bassano (4’ pt Bigazzi), Siniega, Menchetti, Mattei, Lovari (9’ st Galeota), Galastri (9’ st Tommasini), Kondaj (30’ st Boncompagni), Bocci (30’ st Tatti), Mencagli. All. Marmorini.

TRESTINA 4-3-3: Bonifacio, Ubaldi (43’ st Russo), Scartoni, De Meio, Giuliani, Tolomello, Nouri (30’ st Sensi), Ferrarese (17’ st D’ Angelo), Ferri Marini, Priore (24’ st Manfredi), Mercuri (32’ st Cuccarini). All. Calori.

Arbitro: Luka Meta di Vicenza

Marcatori: 16’ pt Nouri, 38’ st Mencagli Note: Ammoniti Nouri, Ferrarese.

Finisce 1-1 lo scontro tra Montevarchi e Trestina. Una partita che al di là degli ultimi venti minuti finali ha regalato ben poche emozioni. Primi 10 minuti di totale equilibrio al "Gastone Brilli Peri" dove tra le due compagini è proprio il Montevarchi che prova ad alzare il ritmo e trovare gli spazi giusti. Al 16’ alla prima occasione il Trestina la sblocca: Nouri riceve poco dopo il cerchio di centrocampo e in velocità scappa a Bigazzi arrivando a tu per tu contro Giusti e freddandolo con un destro rasoterra sul primo palo. Il Montevarchi trova il pari nel finale con il più classico dei gol dell’ex. Calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Cecconi che trova sul primo palo il colpo di testa vincente dell’ex Mencagli. Al 91’ la squadra di Marmorini va anche vicino alla rete del sorpasso con il colpo di testa di Tommasini, ma il palo nega la gioia al classe 2006. 120 secondi dopo Tatti si ritrova il pallone sul destro con la conclusione potente che finisce di poco sopra il montante. Dopo 4 minuti di recupero finisce 1-1 la sfida tra Montevarchi e Trestina.