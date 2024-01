Botta e risposta nel primo tempo. La Casatese va sotto e impatta. Fermata la capolista Caldiero

CASATENOVO (Lecco)

Nel girone B di Serie D la capolista Caldiero impatta al comunale di via Volta con la Casatese. Tutto avviene nel primo tempo con il vantaggio veronese al 31’ grazie a Mondini, cui segue a stretto giro di posta 3’ più tardi la replica dei padroni di casa (rete del pareggio con Gomez Walker). Un risultato che pur non riservando altre particolari emozioni agli spettatori, vale però la conquista della testa solitaria al Caldiero in questa seconda giornata del girone di ritorno.L.D.F.