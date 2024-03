Botta & risposta. Pari e polemiche nell’anticipo tra la Narnese e il Castiglione

Narnese

Castiglione del Lago

NARNESE: Falocco 7, Pinsaglia 6( 14’st. Mariani 6), Petrini 6, Silveri 6.5, Blasi 6, Aldair 6, Defendi 6 ( 14’ st. Onesti 4), Colangelo 7, Quondam 6, Principi 6 ( 44’ st. Leonardi s.v.), Mora 6. All. Sabatini 6

C. DEL LAGO: Balli 6, Dedja 5.5, Corelli 6, Tondini 6, Myrtolari 6.5, Conti 7, Akhigbe 6 ( 13’ st. Corrado 6), Galeotti 6, Treppiedi 6,5 ( 20’ st. Alessi), Bevilacqua 6, Barbarossa F.(38’ pt. Minuti 6.5 ) (50’ st. Manganello sv). All. Recchi 6

Arbitro: Nykolin di Gubbio 5

Reti: 9’ pt. Colangelo, 32’ st Conti. Espulsi: al 50’ st. Balli e Onesti per scorrettezze.

NARNI - Ennesimo pari per la Narnese di Sabatini. Contro il Castiglion del Lago pesa come un macigno una decisione apparsa quanto mai dubbia su di un rigore per i padroni di casa per un fallo di mano. La Narnese passa in vantaggio al 10’con Colangelo che finalizzava con un colpo di testa in rete un traversone di Defendi. Reagiscono gli ospiti con Bevilacqua, che impegna in una difficile deviazione Falocco. Alla mezz’ora monumentale occasione per Quondam che da sotto misura alza la mira mandando alto. Nella ripresa apre subito le danze la Narnese con Colangelo che da tre metri non trova la deviazione vincente. Al 12’ intervento prodigioso di Aldair che salva su Bevilacqua. Al 32’ giunge il pareggio per il Castiglione del Lago con Conti. Al primo minuto di recupero, un difensore ospite scivola e tocca la palla con la mano, l’arbitro fa proseguire. L.P.