Brasile, primo ko per Ancelotti. Ma quante proteste nel post partita

Rio De Janeiro, 10 settembre 2025 – Arriva la prima sconfitta per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Nella gara dell'Estadio Municipal di El Alto, giocata a ben 4150 metri sul livello del mare, la Seleção incassa la sconfitta contro la Bolivia per mano di Miguel Terceros, che al tramonto del primo tempo ha segnato il rigore che ha regalato i tre punti ai suoi. Termina con un ko, quindi, il cammino del Brasile nelle Qualificazioni al prossimo campionato Mondiale, che chiude al quinto posto con 28 punti conquistati, al pari di Colombia, Uruguay e Paraguay, con una differenza reti di +7. La formazione scelta da Ancelotti ieri era molto diversa rispetto a quella vista contro il Cile: ben nove cambi, con l'unico “italiano”, ovvero Wesley della Roma, che non ha giocato a causa dei problemi muscolari. Un fattore che sicuramente ha favorito i padroni di casa sono state le condizioni climatiche e l'altitudine: il pallone viaggiava più velocemente e per ogni giocatore brasiliano c'era una confezione di ossigeno personale. I boliviani, invece, sono più abituati a giocare con quelle condizioni e sono riusciti a conquistare tre punti benedetti, dato che sanciscono il sorpasso sul Venezuela e il piazzamento al settimo posto. In questo modo, la squadra di Oscar Villegas parteciperà ai playoff per i prossimi Mondiali, con il sogno di partecipare nuovamente alla fase finale del torneo, che manca addirittura dal 1994. Al termine della gara, Ancelotti ha analizzato la sconfitta, parlando i una partita difficile soprattutto a livello fisico e tecnico, ma non sono mancate anche delle critiche verso gli organizzatori e le forze dell'ordine. Quest'ultimo discorso è stato ripreso anche da Samir Xaud, il presidente della Confederazione Brasiliana di Calcio, che ha criticato fortemente l'arbitraggio e i raccattapalle: “In questa partita non abbiamo giocato solo contro gli 11 avversari, ma anche contro arbitri, polizia e raccattapalle. Quest'ultimi, per esempio, toglievano i palloni dal campo e ne mettevano altri: è stata una vergogna, calcio da oratorio”. Nonostante il passo falso della sua Nazionale, Ancelotti è convinto che la squadra possa far bene ai prossimi Mondiali, anche se ci sono ancora diverse cose da migliorare. L'ex tecnico del Real Madrid avrà tempo per correggere cosa non ha funzionato, dato che è arrivato da poco sulla panchina del Brasile e potrà sperimentare altre soluzioni nelle prossime gare, ma con la certezza che la Seleção sarà presente al prossimo Mondiale.