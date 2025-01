Brasile, L’incredibile gol al 91’: doppia rovesciata. Così il Volta Redonda stende l’incredulo Fluminense

Roma, 17 gennaio 2025 - Gli appassionati di futebol brasiliani esaltati dal gol con cui il Volta Redonda Futebol Clube ha battuto in un derby il blasonato Fluminense, nella seconda fase del torneo Taça Guanabara, o Trofeo Guanabara, competizione regionale disputata a Rio de Janeiro e prima fase del Campeonato Carioca.

Il colpo di genio al 91esimo, quando ormai la partita era indirizzata sullo 0-0. Come in un cartone animato di Holly&Benji, Bruno Santos s'inventa una bicicletta disperata in aria, da quasi la linea di fondo, per rimettere al centro dell'area il pallone, sfera ripresa al volo con una splendida rovesciata da Mirandinha (Vero nome Luiz Carlos Paulino de Carvalho) che insacca per l'1-0.

ASSISTÊNCIA DE BICICLETA DO BRUNO SANTOS, PARA O GOLAÇO DE BICICLETA DE MIRANDINHA! GOLAÇO AÇO AÇO DO ESQUADRÃO DE AÇO! 💛🖤🤍#EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAço pic.twitter.com/kefChQspeu — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) January 16, 2025

L’incredibile vittoria a tempo scaduto, contro uno storico avversario, ha mandato in visibilio lo stadio Municipal General Raulino de Oliveira di Rio de Janeiro. Ora il Volta Redonda affronterà Bangu Atlético Clube.