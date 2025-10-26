Brescia di rigore. Urlo De Francesco. L’AlbinoLeffe cade

di Luca MarinoniBRESCIA

L’Union Brescia supera in rimonta un pur meritevole Albinoleffe e continua la sua rincorsa. La formazione di Lopez gioca una buona gara, ma resta a mani vuote. Una vittoria non senza fatica, per la squadra di Diana, alla quale spetta comunque il merito di avere inseguito sino al termine la vittoria che consolida il suo ruolo di anti-Vicenza. Un epilogo felice per i padroni di casa, messo in dubbio dal positivo avvio della Celeste. La compagine bergamasca, infatti, sblocca il risultato al 24’. Sugli sviluppi di un angolo, la sfera resta nell’area bresciana e Svidercoschi, pur contrastato, piazza il tocco che vale il vantaggio ospite. L’Union Brescia reagisce e prima dell’intervallo raddrizza la situazione. Una triangolazione Zennaro-Sorensen-Cisco sorprende la difesa della Celeste e consente all’esterno bresciano di siglare l’1-1 che accompagna all’intervallo le due contendenti. La ripresa si apre con ripetuti capovolgimenti di fronte, ma al 31’ giunge l’episodio che decide la gara. Giani si presenta davanti a Facchetti, ma non centra il bersaglio anche se il portiere ospite, in uscita, lo atterra. L’arbitro fa proseguire, ma il controllo all’FVS ravvisa il rigore che De Francesco (foto) trasforma nel tiro che vale i tre punti.