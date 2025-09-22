Brescia sogna in grande. L’Union stende la Giana

di Luca MignaniBRESCIAL’Union Brescia ci ha preso decisamente gusto. E non si ferma più. Dopo il ko all’esordio con l’Arzignano, la squadra di Aimo Diana cala il poker battendo anche la Giana, dopo aver lasciato a secco Renate, Pro Vercelli e Trento. Miglior attacco del campionato: 13 reti. La vetta che appartiene a Vicenza e Lecco a braccetto dista due lunghezze. La Giana, invece, manca l’appuntamento con la continuità, dopo aver raccolto cinque punti nelle precedenti tre partite. Possesso palla, ma pochi morsi. Di tutt’altra pasta le Rondinelle. Che passano subito alla cassa. Cisco prende il largo nel duello esterno con Ruffini, sul cross Zenti respinge proprio sui piedi di Di Molfetta che, solo soletto tra Albertini e Lamesta, non si fa pregare e insacca accendendo il Rigamonti.

Arriva alla svelta anche il bis, nato ancora da una scorribanda di Cisco: sul traversone, questa volta, è Maistrello a vincere il duello con Albertini e a insaccare. L’ex FeralpiSalò e Renate, poi, esulta inforcando gli occhiali da sole (nella foto) e mimando un giro sul surf: quarto gol stagionale. Partita, tuttavia, non del tutto in ghiaccio. E che rischia di essere riaperta da una frittata in disimpegno frutto di un’incomprensione tra Di Molfetta e Gori: Capelli capisce l’antifona e serve Berretta (da domani con la Nazionale Under 20 che farà i Mondiali in Cile), ma il portiere bresciano si fa perdonare volando a smanacciare la pennellata del centrocampista della Giana. Nella ripresa la squadra di Espinal prova a forzare, ma i tentativi da fuori area di Lamesta e Berretta vengono murati, mentre Akammadu spara altro, sempre dal limite, e il colpo di Renda è deviato in angolo. Nel finale, Zenti evita il tris di Cazzadori. Le squadre torneranno in campo giovedì per il turno infrasettimanale, entrambe in casa: a Gorgonzola (ore 18.30) arriva la Virtus Verona, a Brescia (ore 20.45) il Novara.