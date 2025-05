Brescia batte Cittadella: Borrelli decisivo nella corsa salvezza in Serie B

Uno stacco di testa di Borrelli poco dopo la mezz’ora ha regalato al Brescia una vittoria a dir poco preziosa nello scontro salvezza con il Cittadella. La strada per rimanere in serie B resta in salita per la squadra di Maran che, contro un avversario tradizionalmente ostico come i granata, è tornata a mostrare la compattezza e la convinzione che in questo serrato sprint finale possono rivelarsi determinanti. I tre punti conquistati al Tombolato non hanno certo risolto tutti i problemi del Brescia, che rimane sulla soglia della zona playout in compagnia della Reggiana, ma per lo meno hanno trasmesso nuova consapevolezza a Bisoli e compagni.

In questa ottica le Rondinelle sono chiamate subito a confermarsi, visto che già domani dovranno sostenere e superare un esame che potrebbe rivelarsi decisivo, in casa con la Juve Stabia. Per superare a pieni voti il test con la lanciata matricola campana, due aspetti possono essere determinanti. Il primo riguarda il ritorno al gol di Borrelli, che rappresenta il punto di riferimento avanzato della squadra biancazzurra. Un attaccante sul quale ad inizio stagione il presidente Cellino, sempre nel vortice delle intricate vicende della cessione della società, ha puntato forte e che nel corso di questa stagione troppe volte non è stato all’altezza delle aspettative. C’è però un nodo che le Rondinelle devono riuscire a sciogliere senza perdere altro tempo e, in tal senso, la sfida di domenica con le Vespe rappresenta un’occasione da non fallire. La formazione di Maran, infatti, deve tornare a vincere al Rigamonti, dove i tre punti mancano dallo scorso 30 settembre, quando i biancazzurri riuscirono ad imporsi nel derby con la Cremonese. Il digiuno si è protratto troppo a lungo e il Brescia lo deve interrompere, mettendo in campo lo spirito ribadito da capitan Bisoli dopo il blitz vincente a Cittadella: "Non è finito niente, ma una vittoria così può cambiare tutto. Dobbiamo dare fondo alle nostre risorse tutti insieme, vogliamo compiere l’impresa di salvare il Brescia".