Brescia beffato dal Cosenza: pareggio amaro nella corsa salvezza

COSENZA

Il Brescia torna dalla sfida diretta in casa del Cosenza fanalino di coda con un pareggio che serve a poco. A rendere ancora più triste l’atmosfera in casa biancazzurra si pongono diversi episodi che hanno finito per cancellare quella che fino a pochi secondi prima del fischio finale sembrava una vittoria fondamentale per la rincorsa-salvezza della squadra di Maran. Invece, al terzo dei 4’ di recupero della ripresa la difesa ospite non riesce a gestire un pallone che, dopo un batti e ribatti, finisce a Zilli, pronto a scaraventare alle spalle di Lezzerini il definitivo 1-1.

Ancora un gol subìto negli ultimi istanti del match. Ma mister Maran è una furia contro l’arbitro (e il Var) per un tocco di braccio ignorato in area calabrese sullo 0-0: "Ci manca un rigore, un episodio che ha condizionato la partita. è stato una mazzata, questa squadra merita più rispetto". Ha pesato anche l’espulsione di Cistana al 38’ del primo tempo per un fallo ingenuo. Si chiude così, nel modo più amaro per la squadra di Maran, la cui posizione è tornata pericolosamente a rischio, una gara che pareva avere preso la direzione giusta, anche con l’aiuto della buona sorte sotto forma dell’autogol di Florenzi, che al 26’ anticipa in area Borrelli, ma spedisce la sfera dove Micai non può arrivare. Il Cosenza punta tutte le sue carte sul secondo tempo, ma, nonostante la superiorità numerica, non riesce ad andare oltre il tiro di Mazzocchi che accarezza la traversa al 16’. Sembra fatta per il Brescia, ma al 3’ di recupero arriva la nuova beffa che rende ancora più delicata la gara verità di Pasquetta con la Reggiana.

Luca Marinoni