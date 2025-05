Brescia bloccato sullo 0-0 dalla Juve Stabia: zona playout sempre più vicina

di Luca MarinoniBRESCIAL’appuntamento con la vittoria al Rigamonti è ancora rinviato. Il Brescia non riesce a trovare varchi nell’attenta retroguardia della Juve Stabia e chiude sullo 0-0, nonostante la superiorità numerica maturata al 43’ del primo tempo per l’espulsione di Sgarbi. Sfuma così una vittoria che avrebbe potuto essere fondamentale. Lo 0-0 finale imprigiona le Rondinelle in zona playout quando mancano due sole partite alla conclusione. La trasferta di venerdì sera a Modena sarà ancora più importante per la rincorsa alla salvezza dei biancazzurri.

Sin dai primi minuti, i padroni di casa cercano di sfruttare lo slancio trasmesso dalla vittoria di Cittadella, ma non riescono a mettere in difficoltà la retroguardia campana. Al 43’ del primo tempo, però, Sgarbi reagisce ad un fallo di Dickmann e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nella ripresa il Brescia cerca di approfittare dell’occasione ma, nonostante gli spunti di Galazzi, Borrelli e Dickmann non riesce ad impensierire Thiam. Un risultato accolto con evidente delusione da Maran: "Le migliori occasioni le abbiamo avute noi in entrambi i tempi. Abbiamo finito in crescendo, con tanta voglia di fare. Accettiamo il risultato, sapendo che abbiamo due finali e che tutto dipende da noi".