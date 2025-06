Brescia Calcio: incontro a Palazzo Loggia e rinuncia all'appello di Cellino

Le novità sul Brescia Calcio si susseguono senza interruzione. Quella di ieri è stata una serata particolarmente intensa per le sorti del club. Alle 19 si è aperto il tavolo organizzato a Palazzo Loggia, dove la sindaca Castelletti e gli assessori Garza e Cantoni hanno incontrato Ospitaletto (Taini e Musso), FeralpiSalò (Pasini) e Lumezzane (Caracciolo e Camozzi), le tre società bresciane di serie C, con la speranza di coinvolgerle in un progetto volto a mantenere il calcio professionistico al “Rigamonti“.

Fuori, in piazza, gli ultras biancazzurri hanno ribadito la loro contrarietà a qualsiasi fusione. La riunione tenuta nella sede del Comune è terminata con il commento della sindaca Castelletti: "Pasini si è detto disponibile a valutare". Parole che non sembrano conciliare con l’intento delle tre società, emerso nei giorni scorsi, di proseguire il rispettivo cammino senza abbandonare il proprio territorio.

Al giallo in merito al tavolo di ieri si aggiunge la notizia arrivata in tarda serata secondo la quale Massimo Cellino avrebbe comunicato in extremis ai suoi legali la decisione di rinunciare all’appello contro la penalizzazione inflitta al Brescia dal TFN. Oggi è infatti fissato il giudizio di secondo grado, dopo la penalizzazione che in primo ha sancito la retrocessione in C.

Luca Marinoni