Brescia Calcio: Tifosi in rivolta contro Cellino, ma sostengono la squadra

Tristezza, delusione, rabbia. Nella giornata più buia del Brescia Calcio, i tifosi si sono fatti sentire, a più riprese, contro Cellino, ma anche a sostegno della squadra. Ieri pomeriggio alcune decine di sostenitori hanno atteso sotto la sede della società l’ora fatidica, le 15, sperando in un miracolo in cui nessuno credeva, ovvero che Cellino pagasse il dovuto e riaprisse le speranze di veder la squadra in campionato. All’indirizzo del patron del Brescia si sono levati cori di rabbia, mentre applausi sono stati dedicati ai dipendenti. Ieri sera, al Rigamonti, tantissimi tifosi hanno accolto l’invito a riunirsi, alle 21, mentre le forze dell’ordine hanno presidiato piazza della Loggia. Tra i supporter, volti mesti, sciarpe al collo. "Non ci si crede", commentano tre ragazzi della curva Nord. "Io vengo allo stadio da 40 anni, ora ci viene anche la mia compagna, mio figlio. Continuerò a fare l’abbonamento – racconta Enzo -. Ripartiremo dall’Eccellenza, continueremo a seguire comunque la squadra". Speranze da una cordata di società bresciane come quella convocata dalla Loggia? "Se Camozzi o Pasini accettano di cambiare nome e colori alla loro squadra, non abbiamo preclusioni in tal senso. Faremo un incontro. La condizione è di avere i nostri colori e non possiamo chiamarci né Lumezzane né FeralpiSalò", dice un ultrà."Il Salò è il Salò, il Brescia è il Brescia, cosa c’entrano? - risponde invece Enzo – e comunque le istituzioni dovevano muoversi prima". Come lui la pensa Daniele, tifoso da sempre. "Avevo 15 anni quando sono venuto allo stadio la prima volta, ora ne ho 60. Ormai i buoi sono scappati, inutile rincorrerli. Cellino? Ha preso la squadra perché sapeva che c’erano giocatori da vendere, poi ha tirato a campare. L’abbonamento continuerò a farlo. Come siamo scesi, così risaliremo, sperando di riuscire a vederlo di nuovo in A". Federica Pacella