Brescia, cerotti e orgoglio: "Dateci tempo e vedrete"

Quattro pareggi consecutivi dal suo arrivo sulla panchina del Brescia: oggi Pierpaolo Bisoli, cerca di riportare le Rondinelle alla vittoria con la Sampdoria, proprio l’ultima squadra battuta dai biancazzurri, il 3 novembre. In oltre due mesi molte cose sono cambiate per la formazione bresciana, scivolata a tre soli punti dai playout: scontro diretto da non sbagliare. Parecchie assenze questa sera: dagli squalificati Cistana, Olzer e Dimitri Bisoli all’infortunato Jallow. Ma Bisoli ostenta sicurezza: "Il pareggio che abbiamo conquistato a Cremona mi ha fatto capire che siamo sulla strada giusta. Credo che tra una decina di giorni questo gruppo raggiungerà un livello molto importante. Chiedo a tutti ancora un po’ di pazienza, tra due o tre partite si potrà vedere il vero Brescia".

Le assenze che caratterizzeranno una sfida delicata come quella con una Sampdoria a sua volta costretta a non commettere errori non preoccupano l’ex Modena: "Ci sono delle mancanze importanti, ma abbiamo i giocatori per sostituire chi non ci sarà. Dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso". Per quello che riguarda la possibile formazione iniziale, che mister Bisoli definirà in extremis, Papetti, Corrado e uno tra Bertagnoli e Besaggio sono pronti a partire dall’inizio, mentre in avanti, con Borrelli ancora in condizioni precarie, si va verso la coppia Moncini-Juric.

Probabile formazione (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Corrado; Bertagnoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi; Moncini, Juric. All: Pierpaolo Bisoli.

VENTUNESIMA GIORNATA: oggi ore 12.30 Salernitana-Sassuolo; ore 15 Cosenza-Mantova, Frosinone-Cremonese, Palermo-Modena, Reggiana-Bari, Spezia-Juve Stabia, Sudtirol-Catanzaro; ore 17.15 Cesena-Cittadella; ore 19.30 Brescia-Sampdoria.

CLASSIFICA: Sassuolo 46; Pisa 43; Spezia 38; Cremonese 30; Juve Stabia 29; Catanzaro, Bari e Carrarese 27; Modena, Cesena 25; Palermo, Reggiana 24; Brescia, Mantova, Cittadella 23; Sampdoria, Frosinone 20; Salernitana, Sudtirol 18; Cosenza (-4) 17.