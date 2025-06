Brescia, cessione vicina. Cellino al passo d’addio

Il Brescia ha vissuto una giornata di spasmodica attesa che si è conclusa con segnali positivi. Non è maturato l’accordo totale per la cessione della società da parte del presidente Massimo Cellino agli acquirenti interessati, ma i febbrili contatti hanno portato a smussare diversi angoli e a far intravedere la fatidica quadratura del cerchio. Per il momento si rimane sul piano delle ipotesi, nel frattempo è stata rinviata la protesta annunciata dai tifosi della Curva Nord per ieri sera alle 20.30, davanti alla sede del club. La trattativa, visti anche i tempi tecnici e le scadenze ormai alla porta potrebbe e dovrebbe chiudersi oggi, così da consentire agli imprenditori guidati da Francesco Marroccu e sostenuti dal “facilitatore“ Daniele Scuola di potersi muovere per rispettare il termine di venerdì 6 giugno, ultima data utile per regolarizzare i pagamenti (stipendi e quant’altro) e consentire al Brescia Calcio di rimanere tra i professionisti, preparando tutta la documentazione per l’iscrizione alla nuova stagione.

Sul fronte della cessione del sodalizio biancazzurro, se è vero che ieri sono stati sistemati diversi punti, rimane comunque il nodo fondamentale dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate. Dalla sede di via Solferino si dà per certo l’arrivo in giornata del documento, che almeno per il momento non è stato ancora presentato alla controparte. Oggi potrebbe la giornata della sospirata fumata bianca, necessaria per gli acquirenti per rispettare le scadenze del 6 giugno e chiudere così un capitolo delicato della storia ultracentenaria delle Rondinelle.

Il Brescia, che entro il 12 giugno conoscerà il verdetto della Corte d’Appello sul ricorso presentato dai suoi legali contro la penalizzazione di 8 punti, pare destinato ad aprire il nuovo ciclo in serie C, ma il passaggio di proprietà ormai imminente dovrebbe scongiurare l’incubo di dover ripartire dai Dilettanti.

Da segnalare che, mentre si attendevano gli sviluppi della trattativa ad oltranza, è stato annunciato che la “Rondinella d’Oro“, il prestigioso premio assegnato dai tifosi al miglior calciatore della stagione, è stato vinto per il secondo anno consecutivo da Dimitri Bisoli. Il suo attaccamento alla maglia potrà essere una base fertile dalla quale far ripartire il cammino tutto nuovo del Brescia.