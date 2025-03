Brescia, è il momento di lottare: “Con il Cesena in campo senza timori”

Brescia – Il Brescia è pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere e l’incontro al “Rigamonti” con il Cesena ha assunto la fisionomia di un esame che non si può assolutamente sbagliare. Le Rondinelle devono tornare a segnare e conquistare senza perdere altro tempo quella vittoria che manca ormai dal 3 novembre (1-0 a Marassi con la Sampdoria, mentre in casa i tre punti mancano dal 30 settembre, in occasione del successo nel derby con la Cremonese). In classifica la formazione di Maran è scivolata sulla soglia della zona play out, ma vede vicina pure la retrocessione diretta, che è solo a -3, ed è per questo che il match con i pur lanciati romagnoli deve assolutamente riportare al successo i biancazzurri.

A rendere il tutto ancora più delicato per Bisoli e compagni, oltre all’aperta contestazione della tifoseria bresciana, c’è pure il malumore del presidente Cellino, che già subito dopo la partita persa a Palermo ha avuto un prolungato colloquio con Maran e nelle ore seguenti ha resistito, non senza fatica, alla tentazione di cambiare nuovamente guida tecnica. Il massimo dirigente del Brescia avrebbe comunque manifestato alcune perplessità in merito all’atteggiamento poco coraggioso della squadra e alla necessità di vedere all’opera le due punte per rendere più offensivo ed efficace il gioco delle Rondinelle.

Dal canto suo mister Maran ha lavorato in modo intenso per tutta la settimana ed ha indirizzato la sua attenzione esclusivamente verso il campo. Questo non toglie che il match con il Cesena rivesta un’importanza del tutto particolare per un Brescia che non solo non può permettersi altri passi falsi, ma che, piuttosto, deve ritrovare il feeling con la vittoria e con quel gol che manca ormai da 405’. In un frangente tanto delicato il tecnico biancazzurro, che ribadisce il suo dispiacere per la decisione dei tifosi della Curva Nord di rimanere fuori dallo stadio in segno di solidarietà con quelli del Cesena, estromessi dal “Rigamonti” se non in possesso della Fidelity Card, ha anche sintetizzato il compito che intende condurre a termine con i suoi giocatori: “Dobbiamo sgomberare la mente e giocare senza timori, senza il braccino corto che a volte si manifesta. Stiamo attraversando un momento delicato, ma abbiamo a disposizione dieci giornate per riprenderci e per ritrovare quel passo che abbiamo mostrato di poter avere”. Con il Cesena è arrivato il momento di tornare a far vedere il volto migliore delle Rondinelle. Probabili formazioni: Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; D’Andrea; Borrelli, Moncini. All: Maran. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Celia, Saric, Calò, Ceesay; Berti; La Gumina, Shpendi. All: Mignani. La partita si giocherà sabato 8 marzo alle ore 19.30 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.