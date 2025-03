Brescia, è notte fonda. Maran prepara la valigia

BRESCIALa sconfitta del duello diretto in casa del Frosinone ha fatto precipitare il Brescia e Maran. Le Rondinelle sono scivolate in pieno nella zona rossa della classifica, mentre la permanenza dell’allenatore biancazzurro è legata a un filo sottilissimo. Il ko dello “Stirpe“ ha fatto riflettere il presidente Cellino che, complice la sosta della Serie B, starebbe pensando a un nuovo cambio di rotta. Al momento si attendono comunicazioni ufficiali, ma è facile ipotizzare che la sera di venerdì 28 marzo, quando il Brescia riprenderà il suo cammino per rendere visita allo Spezia, sarà guidato dal terzo tecnico di questa sua ennesima stagione tribolata. Subito dopo la gara persa con i gialloazzurri lo stesso Maran ha provato a rilanciare: "I numeri sono dalla nostra parte. La squadra ha giocato, ma abbiamo subito due gol con altrettanti tiri in porta". La voglia di non arrendersi dell’allenatore trentino, però, dovrà fare i conti con la delusione del massimo dirigente bresciano, che, oltre al risultato, non ha gradito i troppi errori nei quali incorre la squadra, in difesa e in attacco.

Nell’occasione più delicata mister Maran ricorre alla soluzione delle due punte, caldeggiata dal presidente Cellino, ma non basta per evitare il sorpasso in classifica del Frosinone. L’inizio del match è a ritmi bassi, ma al 16’, al primo tentativo, i locali passano in vantaggio. La palla arriva a Kvernadze, che supera Calvani e manda la sfera dove Lezzerini non può arrivare. Con il passare dei minuti gli ospiti ritrovano coraggio. Le Rondinelle pungono con Moncini e Bjarnason, ma Cerofolini è sempre attento. Al 42’, però, Moncini, ben servito da un duetto tra Bisoli e Borrelli, batte il portiere del Frosinone. A questo punto il Brescia ritrova convinzione e nella ripresa torna in campo deciso a operare il sorpasso, ma al 16’ la difesa biancazzurra si apre ancora una volta. Ghedjemis punta Jallow, lo supera e trafigge Lezzerini. Tutto da rifare per le Rondinelle. Corrado ci prova, in pieno recupero, a pareggiare i conti, ma il Brescia resta a mani vuote. Ora parola a Cellino.

Luca Marinoni