Il Brescia a casa del Modena: può solo vincere per continuare a sperare

Brescia, 8 maggio 2025 – Il Brescia si gioca gran parte delle sue speranze di salvezza in casa di un Modena amareggiato da un finale di stagione assai deludente. A 180’ dal termine le Rondinelle devono dare fondo alle loro risorse per vincere al “Braglia” e allontanare le ansie di una classifica che “imprigiona” la squadra di Maran nei play out, con un punto di ritardo dalla zona-tranquilla e con due lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta.

Numeri che fanno ben comprendere che la formazione biancazzurra non solo non può assolutamente sbagliare questa penultima giornata, ma, piuttosto, deve mettere in campo energie e cuore per cercare di tirarsi fuori dalla delicata posizione nella quale si è venuta a trovare. Anche per questo le ultime ore prima di questo turno serale sono di attenta riflessione per l’allenatore bresciano, che sta esaminando tutte le soluzioni a sua disposizione e, almeno per il momento, non si è ancora sbilanciato in una direzione piuttosto che in un’altra.

Mister Maran deve individuare il modulo e lo spirito giusti per “ingabbiare” i Canarini (che per tutto il primo tempo non saranno sostenuti dai loro tifosi in segno di protesta, mentre saranno quasi un migliaio i sostenitori biancazzurri che raggiungeranno l’Emilia per assistere al match che sarà diretto dall’arbitro Santoro di Messina) e, in questo senso, il tecnico bresciano, in particolare, deve decidere se proseguire con la difesa a quattro o puntare su quella a tre. Una scelta che potrebbe offrire maggiore copertura e permetterebbe ai biancazzurri di schierarsi a specchio con il 3-4-2-1 del Modena (che, dal canto suo, dovrà fare i conti con le assenze di Santoro, Mendes e Oliva).

Sul fronte opposto, in diverse circostanze il 4-3-1-2 si è rivelato il modulo più efficace per le Rondinelle, anche se, in una gara tanto delicata, rimane il dubbio del modo migliore per schierare il reparto avanzato. Con una punta (Borrelli) e due trequartisti (Galazzi e uno tra D’Andrea e Nuamah) oppure con i due attaccanti (Borrelli e uno tra Moncini, Juric e Bianchi) sostenuti dal solo Galazzi? Per il resto, con Dickmann fermo per squalifica, l’ipotesi più semplice è la presenza a destra di Jallow, con Corrado a sinistra, anche se pure Papetti ha qualche chance si partire dal 1’ al posto dell’esterno svedese.

Prima di compilare la fatidica distinta Maran dovrà verificare pure la composizione del centrocampo, dove Bisoli e Verreth (chiamato a cancellare l’opaca prova con la Juve Stabia) dovrebbero venire accompagnati ancora da Besaggio, anche l’allenatore biancazzurro sta esaminando tutte le possibili opzioni per mettere in campo sin dall’inizio il Brescia per conquistare in terra emiliana tre punti che potrebbero profumare in modo significativo di salvezza per le Rondinelle.

Probabili formazioni:

Modena (3-4-2-1): Gagno; Bozhanaj, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Kamate, Idrissi; Caso, Palumbo; Gliozzi. All: Mandelli. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini. All: Maran. La partita si giocherà venerdì 9 maggio alle ore 20.30 allo “Stadio Braglia” di Modena e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.