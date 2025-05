Brescia-Modena: Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie B

Questa sera il Brescia si gioca una parte importante delle sue speranze di salvezza in casa del Modena. Quella che verrà arbitrata da Santoro di Messina è una sfida quanto mai delicata, che chiama le Rondinelle a dare fondo alle proprie risorse per conquistare una vittoria (quasi) indispensabile per guardare con la necessaria fiducia di rimanere in serie B nell’ultima giornata che si disputerà la sera di martedì 13. La classifica nelle retrovie è molto corta, ma a 180’ dal termine la squadra biancazzurra si ritrova imprigionata nei “playout“, a -1 dalla salvezza e a +2 dalla retrocessione diretta. Proprio per questo mister Maran sta studiando tutte le soluzioni a sua disposizioni per questa autentica “finale“ per la formazione biancazzurra.

Il tecnico bresciano al “Braglia“, in casa di un avversario che per i primi 45’ subirà la contestazione silenziosa dei suoi tifosi, dovrà fare a meno di una pedina importante come lo squalificato Dickmann, Al suo posto dovrebbe giocare sulla destra Jallow, ma anche Papetti conserva alcune possibilità di sorpasso in extremis. Per il resto l’allenatore delle Rondinelle deve scegliere se continuare con la difesa a quattro, magari variando in avanti tra una punta con due trequartisti oppure con due attaccanti di ruolo, oppure riproporre la difesa a tre. Una variazione che consentirebbe ai biancazzurri di giocare a specchio con i Canarini, che adottano tale schema, ma che potrebbe togliere qualche certezza a Bisoli e compagni. Una scelta che Maran effettuerà solo all’ultimo istante e che non deve interferire sullo spirito di un Brescia che a Modena dovrà giocarsi non solo tutta la stagione, ma anche una parte significativa del suo futuro.

(4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini. All: Maran.

Luca Marinoni