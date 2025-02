Brescia, notte della verità. Al Rigamonti per il bis. Maran lotta con le assenze

Il Brescia gioca d’anticipo e questa sera (alle 20.30) aprirà la venticinquesima giornata di serie B ospitando una Salernitana uscita profondamente rinnovata dal mercato invernale. "È una gara che conta - spiega Rolando Maran - soprattutto perché siamo in casa e vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi. La Salernitana è una squadra del tutto diversa da quella di qualche settimana fa, non a caso hanno infilato un filotto di risultati positivi. Noi dobbiamo ripartire dal primo tempo di Carrara, giocando con la stessa voglia e l’identico coraggio".

Sul fronte della formazione il tecnico delle Rondinelle, che dopo la chiusura del mercato si è limitato a dire di sperare di non incappare in defezioni importanti, deve fare i conti ancora una volta con diversi problemi. Saranno sicuramente assenti lo squalificato Verreth e gli infortunati Cistana, Fogliata e Galazzi che potrebbe però rientrare molto prima di quanto si era ipotizzato in un primo momento. Dopo l’attacco febbrile della scorsa settimana, è tornato in gruppo capitan Bisoli, mentre l’altro febbricitante di questi giorni, Moncini, non ha ancora ripreso ad allenarsi a pieno ritmo.

Maran sta meditando di ripresentare il 4-3-3 che a Carrara è riuscito a trasmettere un’anima alla squadra, ma potrebbe offrire anche tornare al ben conosciuto 4-3-2-1 oppure puntare su un 3-5-2 che sarebbe a specchio con il prevedibile schieramento dei granata. L’allenatore biancazzurro risolverà in extremis i dubbi che hanno caratterizzato questa vigilia, dal ballottaggio tra Corrado e Jallow sulla fascia sinistra sino ai due giocatori che affiancheranno Borrelli in avanti. In questo momento Olzer e D’Andrea sembrano in vantaggio, ma Bianchi, Juric e lo stesso Moncini sperano di poter operare il sorpasso sul filo di lana. La squalifica del regista Verreth e la recente partenza di Paghera, il suo sostituto naturale, verso la Spal, lasciano aperta la corsa. Le ipotesi non mancano, ma con il passare delle ore crescono le quotazioni di Bjarnason: "In settimana l’ho provato in quella posizione - ammette lo stesso Maran - È in ottima condizione, è sicuramente una possibilità".

Probabile formazione (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Bjarnason, Bertagnoli; Olzer, Borrelli, D’Andrea. All. Maran.