Brescia-Reggiana 2-1: i granata chiudono al 13esimo posto. La Sampdoria retrocede

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – La Reggiana conclude il campionato al 13esimo posto con una prestazione vera nonostante la salvezza già acquisita e nonostante il Brescia giocasse la gara della vita: alla fine le rondinelle vincono comunque 2-1, salvandosi direttamente. Il clamoroso verdetto della serata è la retrocessione in Serie C della Sampdoria (con Cittadella e Cosenza) che non è andata oltre lo 0-0 a Castellammare di Stabia.

Gli altri verdetti: ai playout Frosinone e Salernitana, salvo anche il Mantova. Playoff: Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo. In A Sassuolo e Pisa.

Tornando al "Rigamonti" (bollente, con 15mila spettatori): inizia sugli scudi Motta che para tutto, e crolla al 25' sul sinistro all'incrocio di Bianchi.

Poi il Brescia cala ed esce la Reggiana, che pareggia con Girma nel recupero. Nella ripresa meglio proprio i granata, ma una deviazione decisiva a 9' dal 90° spiazza Motta (il tiro era di Verreth), ed è il gol che salva il Brescia.

Ora il futuro: si attendono novità societarie innanzitutto, e da capire c'è se effettivamente si presenteranno manifestazioni d'interesse.

Il tabellino

BRESCIA-REGGIANA 2-1

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow (13’st Cistana); Bisoli, Verreth, Besaggio (13’st Moncini); Galazzi (32’st Olzer); Bianchi (21’st Bjarnason), Borrelli (32’st Juric). A disp.: Avella, Andrenacci, D’Andrea, Corrado, Nuamah, Bertagnoli, Papetti. All.: Maran REGGIANA (3-5-2): Motta; Meroni (18’st Sosa), Rozzio (1’st Nahounou), Lucchesi; Libutti, Ignacchiti, Reinhart (24’st Stulac), Sersanti, Marras (40’st Urso); Girma (40’st Destro), Gondo. A disp.: Sposito, Cigarini, Cavaliere, Brekalo, Maggio, Kumi, Paterlini. All.: Dionigi Arbitro: Ghersini di Genova (Fontani di Siena, Politi di Lecce; IV ufficiale Liotta di Castellammare di Stabia; Var Marini di Roma 1, Avar Chiffi di Padova) Reti: Bianchi (B) al 25’pt, Girma (R) al 48’pt, Verreth (B) al 36’st. Note: spettatori 14.983 totali (1000 i reggiani). Ammoniti Marras, Bisoli. Angoli: 5-3. Recuperi: 3’pt e 4’st.