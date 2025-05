Brescia-Reggiana: Ultima Sfida per la Salvezza in Serie B al Rigamonti

Il Brescia si gioca tutto negli ultimi 90’, ma lo può fare, sostanzialmente, con la consapevolezza di poter essere artefice del proprio destino. In effetti, vincendo questa gara conclusiva con una Reggiana già salva, la squadra di Maran ha l’opportunità di mettersi a sua volta al riparto dalla temibile lotteria dei play out e conservare così il proprio posto in Serie B anche al termine di una stagione tribolata come quella che questa sera concluderà la regular season.

In un “Rigamonti“ che si preannuncia pieno e colorato come non mai (sono oltre 14.000 i tifosi che sosterranno le Rondinelle in quest’ultima giornata che prenderà il via alle 20.30), la formazione biancazzurra deve radunare tutte le forze a disposizione per compiere l’ultimo e decisivo passo in avanti. In questo senso, oltre alla possibilità avere a disposizione tutto l’organico (anche Bertagnoli è rientrato in gruppo e Dickmann ha scontato il turno di squalifica inflittogli dal giudice sportivo), il Brescia può mettere sul piatto della bilancia di questa “finale“ soprattutto due aspetti.

Da una parte, infatti, le Rondinelle si ritroveranno di fronte una compagine emiliana ormai appagata, con l’ex Dionigi (che però è uno dei tanti allenatori che sono stati esonerati dal presidente Cellino e potrebbe avere qualche desiderio di rivalsa) che ha già anticipato che intende offrire spazio a chi finora ha avuto meno occasioni di mettersi in mostra. Dall’altra, invece, si pone l’incognita del lungo digiuno dalla vittoria in casa, che dura ormai dallo scorso 30 settembre. Un autentico tabù che Bisoli e compagni dovranno infrangere proprio nel momento della verità, non sciupando, così, quello che può essere definito un vero e proprio match-ball salvezza.

Per quel che riguarda la possibile formazione che scenderà in campo dal 1’ in questa decisiva sfida con la Reggiana mister Maran proseguirà sulla strada del 4-3-1-2 che rimane la più efficace per le Rondinelle. Con Dickmann nuovamente a disposizione, dovrebbe usufruire di una maglia da titolare in avanti Moncini, mentre Galvani, autore del fondamentale pareggio a Modena, pare ancora in vantaggio nei confronti di Cistana.

Probabile formazione: Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini. All: Maran.