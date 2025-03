Brescia ribalta i pronostici. Borrelli punisce lo Spezia

Dopo quasi due mesi di digiuno il Brescia riassapora il sapore della vittoria e con un gol in avvio di Borrelli batte lo Spezia e compie un passo in avanti fondamentale. La partita del “Picco”, proibitiva sulla carta, mette in evidenza un Brescia che sin dall’inizio ritrova personalità e orgoglio. Le Rondinelle lottano e soffrono compatte per raggiungere il risultato desiderato, una prerogativa che potrà venire molto utile alla squadra di Maran in questo caldo finale di stagione. Gli ospiti passano in vantaggio al primo affondo. Corre il 4’, quando Borrelli, di testa, trasforma un lungo spiovente di Papetti nel tocco che beffa Chichizola (nella foto l’esultanza delle Rondinelle). La gara si mette in salita per gli spezzini, che reagiscono con determinazione e costringono i biancazzurri sulla difensiva. La formazione di Maran arretra a protezione della rete difesa da Lezzerini e i liguri pungono con gli spunti Kouda, Pio Esposito e Reca, mentre su un tiro-cross dell’ex Mateju il tocco di Papetti sfiora l’autogol. Il Brescia riesce a ripartire solo di tanto in tanto, ma quando ci riesce rischia il raddoppio.

Intorno alla mezz’ora, infatti, Borrelli sfiora per due volte la doppietta, ma manca il bersaglio d’un soffio. Al 34’ sono i padroni di casa a recriminare con Elia che, a colpo sicuro, manda sull’esterno della rete il possibile pareggio bianconero. Lo Spezia deve così affidare la sua rincorsa alla ripresa, che vede subito le conclusioni di Kouda e Di Serio, ma sul fronte opposto il Brescia è più propositivo e cerca di uscire dalla sua metà campo con maggiore convinzione. Col passare dei minuti aumenta il forcing dello Spezia, che non cambia atteggiamento neppure dopo l’espulsione di Cassata. Il Brescia, comunque, serra le fila e, anche se manca il colpo del ko con Borrelli e Juric, conduce in porto una vittoria che rappresenta un balzo prezioso verso la salvezza e regala nuova fiducia in vista della sfida-salvezza col Mantova.