Brescia: è l'ora di "violare" il Rigamonti, i tifosi danno la carica alle Rondinelle in gioco per la salvezza

Brescia, 3 maggio 2025 – La vittoria nello “spareggio” con il Cittadella ha rimesso in gioco per la salvezza il Brescia e restituito fiducia e convinzione a tutto l’ambiente biancazzurro. Una situazione che, però, quando mancano ancora tre partite alla conclusione del campionato, la squadra di Maran deve assolutamente confermare nell’incontro al “Rigamonti” con la Juve Stabia, una delle note liete di questa stagione che, pur indossando i panni della matricola, è riuscita a conquistare un posto in zona play off. Che il momento sia determinante per le sorti delle Rondinelle lo hanno capito molto bene i tifosi che, dopo il caloroso abbraccio trasmesso ai loro giocatori al “Tombolato”, ora vogliono regalare nuova carica a Bisoli e compagni.

La scorta dei tifosi

La sfida con i campani, infatti, sarà preceduta da un appuntamento richiesto dai sostenitori bresciani, che aspetteranno il pullman della squadra all’arrivo a Mompiano e lo “scorteranno” all’ingresso dello stadio. L’intento è ovviamente quello di trasmettere convinzione e carica ai biancazzurri, che devono tornare a vincere in casa, dove non riescono a cogliere i tre punti dallo scorso 30 settembre (in occasione del derby vinto con la Cremonese). Un digiuno che deve assolutamente finire con le Vespe, visto che, se anche le Rondinelle sono risalite sulla soglia dei play out al fianco della Reggiana, la classifica rimane cortissima e bisogna dare tutto per cercare di conquistare il successo che potrebbe permettere al Brescia di allontanarsi dalla zona rosa della graduatoria cadetta.

L'allenatore del Brescia Rolando Maran

Quattro nomi in ballottaggio

In considerazione anche dell’importanza della posta in palio e del fatto che la formazione biancazzurra non può permettersi di sbagliare questa partita, mister Maran esaminerà sino al momento di compilare la fatidica distinta la formazione più efficace da schierare in avvio. In questo senso, mentre Cistana sembra destinato a ritrovare il suo posto al centro della difesa al fianco di Adorni, sono soprattutto due i ballottaggi che sono destinati a caratterizzare queste ultime ore di una vigilia così breve. Con i campani, infatti, il Brescia proseguirà sulla strada del 4-3-1-2 che ha concretizzato il fondamentale blitz vincente a Cittadella, con Corrado e Jallow che si contendono un posto sulla fascia sinistra, da una parte, mentre dall’altra Juric e Moncini sperano di poter giocare in attacco al fianco di Borrelli, ex di turno e più che mai punto di riferimento delle speranze delle Rondinelle grazie alle reti realizzate nelle ultime partite.

Dimitri Bisoli (a sinistra) durante un'azione di gioco contro il Cosenza

Bisoli al comando

Per le Rondinelle, dunque, si prospettano 90’ da non sbagliare e, in questo senso, Bisoli, da buon capitano, ha indicato ai suoi compagni di squadra l’atteggiamento da tenere sino al termine di questi 270’ finali: “Non abbiamo ancora fatto niente. La vittoria di Cittadella è stata molto importante, ma dobbiamo continuare e dare tutti insieme fondo alle nostre risorse per condurre il Brescia ad una salvezza che non vogliamo assolutamente mancare”.

Probabili formazioni Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Juric. All: Maran. Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini; Sgarbi, Mosti; Adorante. All: Pagliuca. La partita si giocherà domenica 4 maggio alle ore 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.