Brescia sconfitto dal Pisa: la promozione si avvicina per i nerazzurri

di Luca MarinoniBRESCIAUn Brescia generoso, ma spuntato, prova a dire la sua contro la seconda forza del campionato di B, il Pisa, ma ad imporsi per 2-1 al Rigamonti sono i nerazzurri. Gli ospiti si portano a tre punti dalla promozione diretta in serie A, mentre si fa ancora più difficile la posizione delle Rondinelle, imprigionate a quota 35 nel gruppetto sospeso tra playout e retrocessione diretta (in attesa del match di domani del Sudtirol). Un impegno tutto in salita che prolunga il digiuno di vittorie in casa per i biancazzurri, che non riescono a conquistare i tre punti dallo scorso 30 settembre (3-2 alla Cremonese) e che giovedì prossimo saranno obbligati ad vincere lo spareggio salvezza a Cittadella.

Il match dei tanti ex costringe ben presto all’inseguimento i locali, che dopo aver visto annullare per un fallo di Calabresi il gol siglato da Touré dopo solo 3’, subiscono lo svantaggio al 13’, con un duetto tutto di ex: Moreo appoggia a Matteo Tramoni l’assist dell’1-0. Il Brescia cerca di reagire, ma la formazione di Pippo Inzaghi, altro ex della gara al pari di Maran, controlla con sicurezza la situazione e al rientro in campo, dopo la sospensione di 8’ per la grandinata, va vicino al raddoppio. Le Rondinelle, però, hanno il merito di non mollare e nella ripresa Galazzi e Borrelli chiamano al lavoro la difesa nerazzurra. Il risultato rimane immutato sino al 34’, quando Touré si ritrova tra i piedi il pallone che chiude anzitempo la contesa e rende utile solo per le statistiche il gol di Juric al 49.

Deluso, ma pronto a difendere la sua squadra al termine della partita. Rolando Maran: "Ci abbiamo provato - è la sintesi del commento del tecnico delle Rondinelle - Purtroppo, loro hanno fatto due tiri e due gol, noi abbiamo fatto più conclusioni nello specchio della porta, ma non conta. Certo, dobbiamo fare meglio, ma i due gol subiti da rimpalli non ci hanno certo aiutato, anche se non abbiamo mai mollato e siamo riusciti a mettere in difficoltà il Pisa. Se in avvio Bisoli fosse riuscito a segnare...".