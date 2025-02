Il Brescia rimanda ancora la vittoria interna. La sfida salvezza con il Sudtirol finisce a reti inviolate

Brescia, 23 febbraio 2025 – Il Brescia chiude a reti inviolate la delicata sfida-salvezza con un coriaceo Sudtirol. Il punto colto dalla squadra di Maran serve a mantenere una lunghezza di vantaggio sulla zona play out, ma prolunga il digiuno di vittorie interne delle Rondinelle, che rimangono coinvolte nella lotta per non retrocedere. Non sono bastati il premio consegnato prima del fischio d’inizio da Alessandro Altobelli a Dimitri Bisoli per le trecento presenze con la maglia biancazzurra ed una prova generosa per avere ragione degli altoatesini, che si sono difesi con grande attenzione ed hanno saputo creare a loro volta grattacapi alla retroguardia di casa.

L’analisi della prova delle Rondinelle evidenzia una buona partenza e qualche interessante opportunità (la più ghiotta con Calvani che, di testa, nel primo tempo costringe Odogwu ad un provvidenziale salvataggio sulla riga), ma il Brescia, che pure termina la ripresa in avanti, non riesce a creare vere minacce alla rete difesa da Adamonis e deve anzi ringraziare il Var che al 42’ del primo tempo non si lascia sfuggire il tocco di braccio con il quale Odogwu appoggia a Merkaj il pallone per un vantaggio ospite che dura solo pochi secondi.

Per quel che riguarda la ripresa, la prima parte offre diversi capovolgimenti di fronte, ma con il passare dei minuti il Brescia assume l’iniziativa. Si tratta però di un fraseggio sterile e prevedibile. Il Sudtirol serra le fila e conduce in porto un risultato positivo che permette ai biancorossi di continuare a sperare di uscire da quella zona play out che il Brescia guarda da un solo punticino di vantaggio. Lo 0-0 finale, dunque, viene accolto con i fischi dal pubblico del “Rigamonti” e da qualche motivo di apprensione in più per la formazione di Maran, che domenica 2 marzo dovrà rendere visita al temibile Palermo. Brescia-Sudtirol 0-0 (0-0) Brescia (4-2-3-1): Lezzerini 6; Dickmann 6,5, Calvani 6,5, Adorni 6, Jallow 5,5 (1’ st Corrado 6); Bisoli 6,5, Verreth 6; D’Andrea 6 (22’ st Bianchi 6), Bjarnason 5,5 (1’ st Borrelli 6), Nuamah 6 (28’ st Bertagnoli 6); Moncini 6 (17’ st Olzer 6). A disposizione: Avella; Andrenacci; Juric; Maucci; Papetti; Besaggio. All: Rolando Maran 6. Sudtirol (3-5-2): Adamonis 6; Giorgini 6, Pietrangeli 6, Veseli 6,5; Molina 5,5 (29’ pt El Kaouakibi 6), Pyyhtia 5,5 (1’ st Martini 6), Praszelik 6 (22’ st Kofler 6), Casiraghi 6 (36’ st Belardinelli sv), Davì 6 (36’ st Masiello sv); Merkaj 6,5, Odogwu 6,5. A disposizione: Lamanna; Barreca; Rover; Mallamo; Gori; Tait; Ceppitelli. All: Fabrizio Castori 6. Arbitro: Antonio Giua di Olbia 6. Reti: ---. Note: ammoniti: Molina; Merkaj – angoli: 5-4 – recupero: 3’ e 4’ – spettatori: 4.180.