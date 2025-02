Contro il Sudtirol il Brescia vuole tornare alla vittoria interna. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Brescia, 22 febbraio 2025 – Il Brescia ospita al “Rigamonti” il Sudtirol per una sfida diretta in chiave salvezza che rappresenta un esame assolutamente da non sbagliare per la squadra di Rolando Maran. Le Rondinelle, che navigano con un solo punto di vantaggio sulla zona play out, devono fare i conti non solo con la voglia di risalire degli altoatesini, ben decisi a uscire dalle posizioni a rischio della classifica, ma si trovano costrette ad affrontare anche una situazione ambientale tutt’altro che facile.

In effetti, da una parte, i tifosi hanno ripreso a contestare con decisione e, con uno striscione esposto in pieno centro, hanno chiesto agli imprenditori del territorio di interessarsi di risollevare le sorti della squadra biancazzurra, mentre dall’altra continuano gli “scossoni” all’interno della società, con il dg Luigi Micheli che ha rassegnato le dimissioni.

C’è però un altro aspetto che, a livello strettamente agonistico, merita di essere messo al primo posto dei pensieri per Bisoli (che sarà premiato prima della gara da Alessandro Altobelli per le 300 presenze con la maglia biancazzurra) e compagni. Le Rondinelle, infatti, non vincono in casa dallo scorso 30 settembre, quando sono riuscite a sconfiggere la Cremonese con un 3-2 dalle mille emozioni.

Anche i numeri della classifica sanciscono che per il Brescia è il momento di tornare a fare i tre punti per riconquistare il pubblico amico. Tutto questo per una situazione che mister Maran definisce senza giri di parole: “Noi dobbiamo solo pensare ad allenarci al meglio. Tutto il resto non conta. Adesso il nostro pensiero è rivolto al Sudtirol. Questo non è il momento migliore per affrontare una sfida di questo genere, ma dobbiamo affidarci alla nostra energia e agli stimoli che accompagnano un match di questo genere”.

Con gli altoatesini, che si preannunciano squadra compatta e molto attenta in difesa, le Rondinelle non possono dunque commettere errori, ma sono chiamate a radunare tutte le risorse a disposizione per riprendere il cammino necessario per allontanarsi dai pericoli della lotta per non retrocedere. Sul fronte della formazione, il tecnico bresciano, che dovrà rinunciare ancora una volta all’infortunato Cistana, sembra orientato a puntare su uno schieramento con Borrelli attaccante di riferimento supportato da Nuamah e D’Andrea, anche se le possibili alternative non mancano. Sembrano invece ben delineate difesa e centrocampo, che dovranno rappresentare la solida base per consentire al Brescia di tornare a quella vittoria casalinga che non può tardare oltre. Probabili formazioni: Brescia (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah, D’Andrea, Borrelli. All: Maran. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Barreca; Odogwu, Merkaj. All; Castori.

La partita si giocherà domenica 23 febbraio alle ore 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.