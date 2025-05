Brescia: Verreth sigla la vittoria salvezza contro la Reggiana

Una sventola di Verreth dal limite a 9’ dal termine regala al Brescia una vittoria che vale un’intera stagione. Il sofferto 2-1 inflitto alla Reggiana permette alle Rondinelle di salire a quota 43, al fianco del Frosinone, ma di evitare i playout grazie al vantaggio negli scontri diretti con i ciociari, che ora dovranno sfidare la Salernitana nello spareggio salvezza. Prima dell’apoteosi finale, davanti ad un Rigamonti pieno come non mai, la squadra di Maran conferma le qualità e i limiti che l’hanno costretta a trepidare sino all’ultimo secondo di un campionato da chiudere in apnea.

Ai biancazzurri non manca la buona volontà, ma è la concretezza a fare difett. I padroni di casa, infatti, non riescono a mettere in difficoltà la difesa della formazione emiliana che pure, dopo aver raggiunto la salvezza, non gioca la partita della vita. La partenza del Brescia è comunque incoraggiante. Sospinti dal pubblico amico, i padroni di casa si approcciano alla gara con il giusto spirito. L’iniziativa è nei piedi delle Rondinelle, che attaccano con gli spunti di Galazzi, Borrelli e Bianchi. Proprio l’ex genoano, al 25’, fa esplodere il Rigamonti. L’affondo parte ancora da Galazzi, che offre un invitante assist al compagno, abile a trafiggere Motta. Per alcuni minuti il Brescia sembra vicino al suo obiettivo, ma col passare del tempo arretra il raggio della sua azione e al 3’ di recupero arriva la beffa con il pari di Girma che costringe a ripartire daccapo.

La squadra di Maran torna in campo contratta dopo l’intervallo e non riesce a rendersi pericolosa nell’area granata. I minuti scorrono veloci ed inesorabili e quando l’incubo dei playout sembra ormai destinato a imprigionare le Rondinelle, arriva il guizzo di Verreth che vale la salvezza per il Brescia.

-REGGIANA 2-1 (1-1) Marcatori: 25’ pt Bianchi (B), 48’ pt Girma (R), 36’ st Verreth (B).