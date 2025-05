Brescia verso la retrocessione in Serie C: attesa per il verdetto del Tribunale Federale

Si avvicinano sempre più i giorni che decideranno il futuro del Brescia (mentre il consiglio della Lega di serie B ha deciso all’unanimità sul rinvio dei playout). Il primo appuntamento in ordine di tempo è quello di giovedì 29 maggio, quando si terrà l’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale che, salvo sorprese, dovrebbe infliggere alle Rondinelle un -4 e, di conseguenza, la retrocessione in serie C. Questo primo giudizio potrebbe aprire la strada del ricorso per il sodalizio biancazzurro.

Nel frattempo, in queste ore, al centro dell’attenzione generale le trattative per la vendita della società. Il presidente Cellino ha ribadito il suo "Basta!" a Brescia e ha messo tutto nelle mani degli avvocati. Bisogna fare in fretta, però. Il 6 giugno scade il termine per l’iscrizione alla prossima stagione e il Brescia deve regolarizzare, al di là della categoria, la sua posizione. Servono almeno 6 milioni per sistemare tutto.

A tal proposito, si sta facendo largo l’ipotesi che saranno proprio i nuovi acquirenti (un gruppo americano sostenuto dal manager Daniele Scuola e da Francesco Marroccu) a mettere a disposizione i soldi per sanare le diverse pendenze attraverso una caparra che dovrebbe pervenire entro il 29.

Luca Marinoni