Il Brescia stende la Carrarese: Maran riporta la vittoria dopo tre mesi

Il ritorno in panchina di Maran consente al Brescia di tornare alla vittoria. A tre mesi dall’ultimo successo (ancora in trasferta, lo scorso 3 novembre in casa della Sampdoria) le Rondinelle tornano ad assaporare il dolce sapore della vittoria al termine della delicata sfida sul terreno della Carrarese.

Un risultato fondamentale per i biancazzurri, che non solo si portano a +3 dai playout e a +4 dalla retrocessione diretta, ma tornano ad avvicinare la zona playoff. I tre punti colti allo Stadio dei Marmi rivestono un significato del tutto particolare anche dal punto di vista della compattezza e della volontà messe in mostra dagli ospiti, capaci di controbattere al deciso avvio della matricola toscana, di firmare l’uno-due decisivo sul finire del primo tempo con Bertagnoli e Borrelli (su rigore) e di resistere sino in fondo al veemente finale di una Carrarese decisa a dare tutto pur di non rimanere a mani vuote.

Un momento della sfida allo stadio dei Marmi

Nonostante l’assenza dell’ultima ora del febbricitante Bisoli, il Brescia (seguito a Carrara pure dal presidente Cellino) può guardare con rinnovata fiducia al prosieguo del suo cammino, a cominciare dall’anticipo che venerdì sera porterà al “Rigamonti” una Salernitana rilanciata dal successo all’Arechi sulla Cremonese. L’incontro allo Stadio dei Marmi regala numerose emozioni.

Nei primi minuti Borrelli e Nuamah si rendono pericolosi per i biancazzurri, mentre Shpendi punge per i padroni di casa che al 28’ usufruiscono di un rigore per un fallo in uscita di Lezzerini, ma il portiere ospite si supera e respinge la conclusione di Schiavi. Il finale del primo tempo è di marca ospite.

Dapprima Bertagnoli, al 41’, sblocca il risultato con un colpo di testa che scavalca Fiorillo, mentre in pieno recupero, al 51’, Borrelli torna al gol trasformando un rigore assegnato per un fallo di Giovane su Adorni. La Carrarese, però, non vuole arrendersi e nella ripresa torna in campo decisa a riaprire la contesa. Il Brescia chiude gli spazi con attenzione, ma al 30’ Cicconi sfrutta l’assist di Cherubini e accorcia le distanze. Si apre così un finale mozzafiato per le Rondinelle, che sono costrette a subire il forcing finale dei toscani. I biancazzurri soffrono, ma riescono a condurre in porto una vittoria che può rappresentare la sospirata svolta di questa stagione.

Il tabellino

Carrarese-Brescia 1-2 (0-2) Carrarese (3-5-2): Fiorillo 6; Oliana 6, Illanes 5,5 (24’ st Bouah 6), Imperiale 6; Zanon 5,5 (31’ st Belloni 6), Melegoni 5,5 (1’ st Cherubini 6,5), Schiavi 5,5 (14’ st Zuelli 6), Giovane 6, Cicconi 6,5; Cerri 6 (14’ st Finotto 6), Shpendi 6,5. All: Antonio Calabro 6. Brescia (4-3-3): Lezzerini 6,5; Dickmann 6, Adorni 6,5, Calvani 6 (18’ st Papetti 6), Corrado 6; Bertagnoli 6,5, Verreth 6,5, Besaggio 6 (40’ st Jallow sv); Nuamah 6 (1’ st Bianchi 6,5), Borrelli 6 (24’ st Moncini 6), Olzer 6 (18’ st Juric 6). All: Rolando Maran 6,5. Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano 6. Marcatori: 41’ pt Bertagnoli; 51’ pt Borrelli (rig.); 30’ st Cicconi. Note: ammoniti: Calvani; Nuamah; Cherubini; Cicconi; Verreth – angoli: 5-2 - recupero: 6’ e 5’ – spettatori: 3.495.