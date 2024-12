Catanzaro-Brescia, Maran ritrova pedine preziose e guarda ai play off

Brescia, 5 dicembre 2024 – La voglia di play off del Brescia si appresta ad affrontare l’impegnativo test della trasferta a Catanzaro. Un campo sicuramente difficile, in casa di una squadra che, nonostante le assenze degli infortunati Situm, La Mantia e Antonini e dello squalificato Pompetti, è decisa a fare punti per rinsaldare la propria classifica, ma le Rondinelle possono trasformare questa sfida difficile nella svolta definitiva della propria stagione.

In questo senso, salvo ulteriori novità dell’ultima ora, c’è finalmente la concreta speranza per mister Maran di poter avere a disposizione l’intera rosa. Le condizioni di Verreth verranno definite solo in extremis, ma, per il resto, elementi importanti come Bisoli, Borrelli e Moncini, che hanno già messo alcuni minuti nelle gambe nel match con il Bari, dopo una settimana in più di lavoro, potrebbero essere pronti a fare il loro ritorno dal 1’. Un vantaggio non indifferente per la compagine biancazzurra, che, dopo tanto tempo ed altrettante assenze, ha la ghiotta opportunità di mettere in campo tutte le forze a sua disposizione.

Già lo scorso anno, in campionato, le Rondinelle sono riuscite a beffare i giallorossi ed ora sono chiamate a ripetere il blitz vincente che potrebbe non solo consolidare la posizione in zona play off dei biancazzurri, ma, soprattutto, potrebbe trasmettere nuova fiducia e convinzione a tutto l’ambiente bresciano. Per quel che riguarda l’undici di partenza, Maran, che ha raccomandato una volta di più ai suoi calciatori di giocare dall’inizio alla fine con la massima attenzione, ma di pensare anche a divertirsi, deve risolvere sostanzialmente i ballottaggi tra Jallow e Corrado per la fascia sinistra e tra Paghera e Verreth per assumere le redini della regia. Il reparto che si presta al maggior numero di soluzioni è quello avanzato, dove Galazzi parte in vantaggio sulla trequarti, mentre in avanti dovrebbe esserci spazio per i due attaccanti, con i tifosi biancazzurri che, dopo una serie infinita di infortuni, sperano di poter vedere all’opera per la prima volta la coppia Borelli-Moncini. Certo, le due punte non sono ovviamente al top, ma la loro presenza potrebbe trasformarsi in un segnale di fiducia in più per consentire al Brescia di conquistare Catanzaro.

Probabili formazioni:

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Seck, Koutsoupias, Ceresoli, Pontisso, Volpe; Biasci, Iemmello. All: Caserta.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Juric. All: Maran.

La partita si giocherà domenica 8 dicembre, alle ore 15, allo “Stadio Ceravolo” di Catanzaro e sarà visibile su Dazn.