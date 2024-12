Catanzaro-Brescia 2-1, Rondinelle dal sogno all'incubo: la sconfitta nell’ultimo secondo di recupero

Brescia, 8 dicembre 2024 – Il Brescia torna da Catanzaro con una sconfitta rimediata all’ultimo secondo di recupero del secondo tempo davvero difficile da commentare. In effetti la squadra di Maran, tornata per l’occasione al completo (o quasi) offre una buona partenza, si porta in vantaggio al 20’ con Bjarnason, ma non riesce a chiudere la gara e subisce il ritorno dei giallorossi, che, con tenacia, pareggiano prima dell’intervallo con Biasci e poi firmano l’allungo da tre punti al termine di un convulso finale. Il 2-1 patito al “Ceravolo” spinge così le Rondinelle fuori dalla zona play off e lascia spazio a più di una recriminazione tra i biancazzurri, che non solo hanno sciupato diverse buone palle-gol, ma sono incappati in qualche errore di troppo, finendo con lasciare via libera ai calabresi in coda ad un incontro che, ormai, sembrava destinato a finire in parità.

Per la squadra di Maran un passo falso da cancellare in fretta, dando il massimo per tornare domenica prossima a quella vittoria che ai biancazzurri manca ormai dallo scorso 3 novembre (blitz vincente sul terreno della Sampdoria). In questo senso sarà fondamentale per le Rondinelle ritrovare nella giusta condizione elementi importanti come Bisoli e Borrelli, che a Catanzaro sono partiti dal 1’, ma non hanno certo potuto dare il meglio dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo.

Per quel che riguarda il match in terra di Calabria, il risultato si sblocca al 20’, con Bjarnason, sempre più uomo-gol dei biancazzurri, che deposita in rete un perfetto assist di Galazzi. I giallorossi vanno in difficoltà, ma gli ospiti non riescono ad assestare il colpo del ko e al 43’ Biascia ristabilisce la parità. La ripresa mostra frequenti capovolgimenti di fronte, ma il risultato rimane immutato. Quando il pareggio sembra destinato a rimanere il verdetto della sfida arriva però il gran finale del Catanzaro, che dapprima si vede annullare per fuorigioco un gol di Compagnon al 42, ma poi, all’8’ di recupero, trova il varco giusto nella distratta difesa biancazzurra per siglare con Bonini il gol che vale i tre punti e lascia a mani vuote la formazione di Maran.

Catanzaro-Brescia 2-1 (1-1)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli 6,5; Brighenti 6, Scognamillo 6, Bonini 6,5; D’Alessandro 6 (19’ st Seck 6), Pontisso 6 (36’ st Coulibaly sv), Petriccione 6,5, Koutsoupias 6 (14’ st Cassandro 6), Compagnon 6,5; Biasci 6,5 (36’ st Pittarello sv), Iemmello 6. A disposizione: Dini; Edoardo Borrelli; Piras; Turicchia; Pagano; Ceresoli; Buso. All: Fabio Caserta 6,5.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 6,5; Dickmann 6 (22’ st Jallow 6), Cistana 6, Adorni 6, Corrado 6; Bisoli 6 (22’ st Bertagnoli 6), Verreth 6, Besaggio 6; Galazzi 6,5, Bjarnason 6,5 (22’ st Juric 6); Gennaro Borrelli 6 (26’ st Moncini 6). A disposizione: Andrenacci; Paghera; Calvani; Juric; Bianchi; Moncini; Jallow; Nuamah; Bertagnoli; Olzer; Papetti; Muca. All: Rolando Maran 6.

Arbitro: Mario Perri di Roma 6.

Reti: 20’ pt Bjarnason; 43’ pt Biasci; 53’ st Bonini.

Note: ammoniti: Verreth; Bjarnason; Dickmann; Brighenti; Compagnon; Lezzerini – angoli: 3-2 - recupero: 3’ e 6’.