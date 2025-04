Cittadella-Brescia, è scontro diretto: chi perde rischia davvero la serie C

Brescia, 30 aprile 2025 – La sfida che il Brescia si appresta a giocare sul campo di un avversario tradizionalmente ostico come il Cittadella è di quelle che non offrono troppe vie d’uscita. In effetti basta dare una pur rapida occhiata al fondo classifica per rendersi conto che nessuna delle due contendenti può permettersi di perdere.

Scontro diretto

Con tre sole partite ancora da giocare, entrambe le contendenti si trovano a quota 35, sospese tra play out e retrocessione diretta: un ko in questo delicatissimo scontro diretto spingerebbe la perdente in modo sinistro verso la serie C.

Ecco perché, nonostante tutte le problematiche di questo momento a dir poco difficile, le Rondinelle sono chiamate ad una significativa prova d’orgoglio che possa consentire a Bisoli e compagni di rialzare la testa e tornare a guardare con convinzione alla salvezza.

Il presidente Massimo Cellino e il ds Renzo Castagnini

Delusione

La sconfitta con il Pisa è stata seguita da giornate davvero molto dure per i biancazzurri, con il presidente Cellino che ha rivolto in modo particolare la sua delusione verso mister Maran (che non incontrerà i giornalisti per presentare questa gara che può valere un’intera stagione).

In casa del Brescia il clima si è fatto più che caldo, con lo stesso Cellino che ha pensato a più riprese di sollevare Maran dal suo incarico senza riuscire, però, a trovare la soluzione adatta o ricevere le dimissioni del tecnico che, al contrario, ha scelto di proseguire il suo percorso ed ha fatto capire di continuare a credere nella permanenza in B delle Rondinelle.

Le ultime

L’allenatore bresciano, che deve ancora decidere sull’eventuale recupero in extremis di Bertagnoli, ha visto tornare in gruppo Jallow e il regista (l’unico di ruolo in organico) Verreth. Due note positive per definire al meglio la formazione che dovrà dare tutto per “sbancare” Cittadella.

Mister Maran non ha voluto mostrare più di tanto le sue carte in un frangente tanto delicato, ma, complice anche la necessità di fare risultato, lo schieramento più probabile sembra condurre al ritorno al 4-3-1-2, con il reparto avanzato nuovamente con le due punte (Borrelli e uno tra Juric, favorito, e Moncini), sostenute da un trequartista (che dovrebbe essere Galazzi).

Per il resto, mentre Bjarnason è in vantaggio su Besaggio per completare il trio in mezzo al campo, il ritorno di Cistana e Verreth, seppur in posizioni diverse, può offrire il giusto equilibrio a tutta la squadra, che deve affrontare la sua “finale” in terra patavina con la convinzione e la concentrazione di chi si gioca non solo tutta la stagione, ma anche una fetta importante del suo futuro.

Probabili formazioni:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Capradossi, Pavan, Masciangelo; Palmieri, Casolari, Amatucci; Tessiore; Pandolfi, Okwonkwo. All: Dal Canto. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Juric. All: Maran.

La gara si giocherà giovedì 1 maggio alle ore 17.15 allo “Stadio Tombolato” di Cittadella e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.