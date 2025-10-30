Colpo a Carpi: 0-1. L’Union Brescia è inarrestabile. Vince con le riserve

La vittoria a Carpi, valsa all’Union Brescia l’accesso agli ottavi di Coppa Italia, ha assunto un significato importante anche per il campionato. Al di là della preoccupazione per i problemi fisici accusati da Maistrello e Vido (che fanno scattare un certo allarme per l’attacco), la prova messa in mostra al Cabassi ha rinforzato le certezze di Aimo Diana. Che ha apprezzato lo spirito e la qualità dimostrate da una formazione inedita: "Adesso scegliere chi mandare in campo sarà ancora più difficile", le parole del tecnico biancazzurro dopo aver apprezzato la prestazione delle cosiddette seconde linee. In effetti elementi come Fogliata e De Francesco, ma anche Armati e Vesentini, senza dimenticare il primo gol tra i professionisti del 18enne Valente (nella foto), hanno fatto vedere il loro valore. Adesso l’attenzione dei bresciani è rivolta alla trasferta di domenica a Trieste alle 12.30, in casa di una rivale gravata dalla penalizzazione (-23 punti, in classifica è a -10). In tal senso, con Vido e Maistrello acciaccati, si dovranno preservare con cura Cazzadori e Spagnoli, le uniche punte rimaste. Ma la vittoria di Coppa ha caricato Diana: "Siamo una squadra forte e ci faremo trovare pronti in ogni caso".

CARPI-UNION 0-1 (0-1)

Marcatore: 37’ pt Valente. Luca Marinoni