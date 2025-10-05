Diana e Curioni si annullano a vicenda. Union Brescia, terza frenata di fila. Con la Pergolettese finisce 0-0

Terzo pareggio consecutivo per l’Union Brescia che chiude a reti inviolate la gara al Rigamonti con una Pergolettese attenta e propositiva. Nonostante le assenze di Silvestri, Vesentini e Cisco, Diana cerca di disegnare una formazione propositiva, in grado di assumere le redini del gioco. Ma i gialloblù non si limitano a chiudere gli spazi e pungono i biancazzurri. Il primo tempo mostra così tentativi su entrambi i fronti, con Mercati e Maistrello insidiosi per i locali, mentre Parker e Careccia replicano per gli ospiti. Il punteggio, però, resta immutato e non cambia neppure in avvio di ripresa, quando Maistrello ha due buone occasioni, ma non riesce a concretizzare. Al 16’, tuttavia, è la formazione cremasca ad intravedere il gol. Tomaselli entra in area e supera Gori, ma Rizzo salva sulla linea di porta. La gara rimane aperta sino alla fine, ma lo 0-0 non si sblocca e il triplice fischio sancisce un risultato poco gradito ai tifosi del Rigamonti.

UNION -PERGOLETTESE 0-0

L.M.