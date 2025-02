Dopo il pari con la Salernitana. Mister Maran carica il Brescia: "Fuori il coraggio»

Il pareggio con la Salernitana ha ribadito che in questo momento l’obiettivo del Brescia è quello di raggiungere la salvezza. In tal senso Rolando Maran (nella foto) ha le idee chiare e già spinge lo sguardo in avanti, riservando un occhio di riguardo a due aspetti che potranno rivelarsi determinanti per la risalita delle Rondinelle: "Adesso dobbiamo preparare la gara di sabato col Sassuolo – la premessa del tecnico biancazzurro –. Noi faremo la partita con le armi che abbiamo e proveremo a fermare la prima della classe. Non dovremo cambiare la nostra identità, ma giocare sempre con coraggio". A questo proposito Maran sottolinea quanto sia importante lavorare sulla testa dei giocatori: "Ho cercato di migliorare il morale del gruppo. Alcuni fantasmi, però, sono venuti fuori e ci è mancata la spinta mentale. Con la Salernitana siamo sempre stati in partita, ma nel finale si è fatto sentire il timore di subire una beffa".

Coraggio, forza morale, ma non solo. Il Brescia può risalire anche superando questo frangente caratterizzato da numerose assenze: "Non possiamo farci niente – ammette il mister –, speriamo che questo periodo passi presto. Se recuperiamo alcuni giocatori, tutto diventa più semplice". La settimana che condurrà le Rondinelle a sfidare il Sassuolo, in effetti, sarà caratterizzata da un intenso lavoro per cercare di recuperare più calciatori possibili in vista dell’impegnativo duello con i neroverdi. Verreth tornerà certamente a disposizione dopo avere scontato la squalifica e sembrano recuperabili pure gli influenzati Lezzerini e Moncini, qualche dubbio in più per Nuamah, mentre saranno i prossimi giorni a definire le condizioni di Galazzi. Riuscire a recuperare qualcuno dei suoi indisponibili potrebbe essere l’arma in più del Brescia per riuscire a fermare il Sassuolo.

