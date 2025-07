Gli effetti collaterali del salvataggio delle Rondinelle: addio prima squadra e incognita sul destino del settore giovanile. Gli “orfani“ di Salò e il vivaio nel deserto

Il trasloco della Feralpisalò a Brescia apre scenari tutti da definire. Quale futuro attende la società di Serie C del presidente Giuseppe Pasini (nella foto)? A Brescia si sposteranno la prima squadra (giocatori e staff) e categoria (Serie C), ma sono in molti a chiedersi cosa accadrà in terra salodiana. Situazioni in evoluzione che, però, offrono motivate preoccupazioni alla comunità di Salò (alla quale, a dire il vero, non sono mancati motivi di scontro con la Feralpisalò, in particolar modo in occasione dell’anno di Serie B durante il quale la formazione verdeblù è dovuta andare a giocare a Piacenza), che rischia di rimanere senza una prima squadra. I nodi da sciogliere con maggiore rapidità riguardano, però, il destino dei tanti progetti avviati in questi sedici anni dal sodalizio verdeblù.

Già negli anni scorsi è giunto al capolinea il progetto del calcio femminile, ma adesso si guarda con interesse a quello che potrà accadere al settore giovanile e ai diversi programmi speciali firmati Feralpisalò. Nelle ultime stagioni il vivaio gardesano è cresciuto in modo significativo, raggiungendo livelli importanti e lanciando diversi giovani di indubbio interesse. Come ripartirà nella prossima stagione? La prima impressione è che le giovanili potranno proseguire il loro cammino, rimanendo legate a Salò, ma cosa succederà quando entreranno nell’orbita del sodalizio pure le squadre del vivaio del “vecchio“ Brescia? Timori che si indirizzano in modo significativo pure nei progetti dedicati al calcio speciale che in questi anni la Feralpisalò ha saputo far diventare un fiore all’occhiello di tutta la sua attività. Squadre e manifestazioni (DCPS) nel segno dell’inclusione che, a questo punto, guardano avanti senza particolari certezze. In primo piano bisogna anche inquadrare il destino del Turina. Rimarrà senza calcio, ospiterà campionati giovanili oppure, voci dell’ultima ora, riuscirà ad attrarre a Salò l’ambizioso Desenzano che vuole raggiungere la Serie C?

L.M.