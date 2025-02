Il Brescia di Maran alla prova della Salernitana

Confermarsi per trovare ulteriore convinzione e per guardare avanti con rinnovata fiducia. È questo il proposito con il quale il Brescia, reduce dal fondamentale ritorno alla vittoria (dopo tre lunghi mesi di attesa) a Carrara, si appresta ad ospitare la Salernitana nell’anticipo che la sera di venerdì 7 febbraio aprirà la venticinquesima giornata di serie B.

Grazie al successo ritrovato, le Rondinelle al momento hanno tre punti di vantaggio sui play out e quattro sulla retrocessione diretta (chiusa proprio dai campani), ma la classifica della serie B, secondo consolidata tradizione, è molto corta e con un solo blitz esterno la squadra di Maran si è riportata a -2 dai playoff. Vista la situazione, però, per il momento è meglio che la formazione biancazzurra si guardi alle spalle, tenendo le distanze con le posizioni a rischio, visto che il rientrato Maran, pur ripartendo con tre punti letteralmente dorati, deve continuare a fare i conti con diversi problemi. Una situazione che caratterizza anche questa vigilia della sfida con una Salernitana uscita profondamente rinnovata e ricaricata dal mercato invernale (come ha confermato il bel successo con l’ambiziosa Cremonese).

In effetti l’allenatore biancazzurro deve rinunciare agli infortunati Cistana, Fogliata e Galazzi (che potrebbe anche offrire un rientro ben più rapido rispetto a quanto temuto), ma dovrà trovare soluzioni adeguate pure a centrocampo, dove sarà assente il regista Verreth per squalifica (ma anche il suo sostituto naturale Paghera, che è passato alla Spal, e questo apre uno spiraglio a Bjarnason). In ogni caso lo stesso tecnico trentino si è detto fiducioso. È stato riallacciato il discorso ed ora le Rondinelle sono chiamate a proseguire, compatte e determinate, il loro percorso. Proprio in questo senso, una conferma con una rivale insidiosa come la Salernitana può trasmettere uno slancio importante al Brescia ed è in questa direzione che mister Maran ed i suoi giocatori hanno lavorato in questi giorni a Torbole. Giornate che hanno permesso all’allenatore biancazzurro di recuperare i febbricitanti Bisoli e Moncini, ma hanno anche permesso a D’Andrea di entrare negli schemi della sua nuova squadra. Sommando tutto, dunque, Maran è chiamato a sciogliere il dubbio tra la tentazione di confermare il 4-3-3 che ha fatto bene a Carrara o proporre altre soluzioni (compresa l’ipotesi, non certo prevalente, di schierarsi a specchio con il 3-5-2 dei granata). Rimangono da definire il ballottaggio tra Jallow e Corrado sulla fascia sinistra e i due giocatori che affiancheranno in avanti Borrelli. Due posti per almeno cinque pretendenti (Moncini, Olzer, Bianchi, Nuamah e D’Andrea), anche se in queste ultime ore di vigilia non sono da escludere ulteriori sorprese in casa di un Brescia che vuole dimostrare di avere ritrovato il passo giusto (nonostante un mercato invernale basato soprattutto sulle conferme e sulla volontà di lanciare i giovani).

Probabili formazioni

Brescia (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow; Bisoli, Bertagnoli, Besaggio; Moncini, Borrelli, Olzer. All: Rolando Maran. Salernitana (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Soriano, Amatucci, Tongya, Njoh; Raimondo, Cerri. All: Roberto Breda.

Dove vederla

La gara si giocherà venerdì 7 febbraio alle 20.30 allo stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.