Il Brescia non si rialza. Pohjanpalo dal dischetto lancia il Palermo nel finale. Playout ancora a un passo

di Luca MarinoniIl Brescia rimane a mani vuote a 3’ dalla fine. In casa dell’ambizioso Palermo, le Rondinelle tengono testa ai rosanero sino a una manciata di minuti dal 90’, quando Ceccaroni si spinge nell’area ospite e induce Juric, in campo da pochi minuti, a un intervento che l’arbitro punisce con il rigore. Pohjanpalo trasforma e riporta la squadra di Dionisi in zona playoff, rimandando a casa a mani vuote i biancazzurri. Nel post-partita, confronto Cellino-Maran, che poi si presenta in conferenza. "È un “rigorino“, qualche anno fa non lo avrebbero dato, ma non sto a sindacare - dice riguardo al penalty - È curioso fare rigore con un attaccante su loro ripartenza, ma volevamo fare risultato. Momento negativo? La dirigenza è con me, siamo coesi nell’affrontarlo". I bresciani sono un punto sopra i playout e attenderanno sabato il Cesena al Rigamonti per una gara che può essere decisiva per il futuro del tecnico.

La sfida del “Barbera“ inizia su ritmi elevati. I primi minuti fanno capire le intenzioni dei rosanero, ma le Rondinelle rispondono con coraggio e cercano di pungere a loro volta. Col passare dei minuti, i padroni di casa assumono le redini del gioco e Pohjanpalo, Le Douaron e Baniya chiamano al lavoro Lezzerini. Dopo un guizzo di testa di Nuamah, il finale del primo tempo è di marca siciliana. Cercano il vantaggio Verre e Pohjanpalo, ma le due squadre vanno al riposo a reti inviolate. Lo 0-0 di metà gara trasmette nuova fiducia al Brescia, che nella ripresa cerca di rendersi pericoloso al 3’ con Borrelli: la difesa locale controlla. Al 10’ si spinge in avanti Calvani, che di testa anticipa i difensori rosanero, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Dal quarto d’ora l’iniziativa passa con crescente decisione nelle mani del Palermo, che chiama al lavoro Lezzerini con Blin e Le Douaron. Col passare dei minuti, la formazione di Maran intravede il pari, ma i rosanero aumentano la loro pressione e al 42’ arriva l’episodio che decide la contesa. Ceccaroni entra nell’area bresciana e guadagna il rigore che Pohjanpalo trasforma di precisione. Per il Palermo c’è la gioia del ritorno in zona playoff, per la squadra di Maran, deluso per aver visto vanificare la prova dei suoi da una singola giocata, una nuova amarezza in una stagione sempre più difficile.