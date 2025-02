Il Brescia torna a perdere. La capolista s’impone

di Luca MarinoniBRESCIAIl Brescia tiene testa al Sassuolo capolista che, però, quando affonda i colpi lascia il segno e firma, con un gol per tempo, il 2-0 che rimanda a casa a mani vuote la squadra di Maran. Le Rondinelle rimangono così a ridosso della zona calda della classifica. Nonostante qualche assenza, però, gli ospiti riescono a macinare gioco sul terreno della prima della classe, ma mancano di concretezza al momento di concludere e non riescono a fermare le giocate dei tanti elementi di qualità degli emiliani. Nella ripresa, tra l’altro, il Brescia sfiora il pareggio con Borrelli, che al 23’ si ritrova tutto solo davanti a Moldovan, ma manda la sfera sulla traversa. Una ghiotta occasione sciupata che viene punita immediatamente dal Sassuolo, pronto a firmare solo 5’ più tardi la rete del definitivo 2-0 con un rapido affondo concluso in rete da Laurienté. Triste ritorno a casa, dunque, per il Brescia che, a questo punto, dovrà dare fondo alle sue risorse nella sfida di domenica prossima, quando arriverà il Sudtirol al “Rigamonti“ per un duello diretto che metterà in palio punti che valgono doppio e che la compagine di Maran dovrà tentare in tutti i modi di conquistare, ritrovando quella vittoria casalinga che manca ormai da troppo tempo.

