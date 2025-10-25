Il Brescia vuole sentire aria di casa . Diana: "Cogliamo l’occasione"

L’Union Brescia cerca oggi al Rigamonti quella vittoria che in casa manca dal 21 settembre, 2-0 alla Giana in un derby regionale come quello di oggi contro l’AlbinoLeffe (ore 14.30). Da allora la formazione biancazzurra ha inanellato prima tre pareggi e poi due vittorie, diventando la principale rivale del Vicenza capolista. La nota dominante di questa vigilia in casa bresciana è legata alle condizioni di un elemento importante come Davide Di Molfetta. Aimo Diana non gira intorno alla questione e ammette: "Cercheremo di recuperarlo sino all’ultimo. Ha avuto qualche problemino, ma speriamo di poterlo avere, gli unici assenti sono Guglielmotti e Pilati".

Pur senza trascurare il valore della compagine bergamasca, l’Union Brescia è decisa a scendere in campo per cercare il risultato pieno, nel doppio intento di mantenere il passo dei biancorossi di Fabio Gallo e, magari, cercare di rosicchiare qualche punto prima del confronto diretto: "L’Albinoleffe, nelle ultime due gare, non ha raccolto punti, ma non meritava di rimanere a mani vuote. Con il Vicenza ha fatto la partita, ma è stato fulminato da due ripartenze. Noi abbiamo l’obbligo di provare a vincere davanti ai nostri tifosi. In questo momento abbiamo i punti che ci meritiamo. In casa ci manca la vittoria con il Novara, che avrebbe dato più equilibrio a quanto raccolto in trasferta rispetto al Rigamonti. Con l’Albinoleffe ci attende una gara bloccata, dovremo essere bravi a girare a nostro favore le occasioni che riusciremo a creare". Per quel che riguarda la formazione che partirà dal 1’ contro la Celeste, mister Diana non ha voluto sbilanciarsi: "Potremmo avere bisogno di qualche caratteristica diversa, anche se cercherò continuità rispetto a Lecco. Ci attendono due gare ravvicinate (martedì l’Union Brescia renderà visita al Carpi in un match valido per la Coppa Italia, ndr) e posso dire che in queste due gare scenderanno in campo quasi tutti". Al di là del dubbio legato a Di Molfetta, che in caso di forfait potrebbe dare una maglia da titolare a Mercati, i dubbi che accompagneranno Diana fino alla compilazione della distinta si riassumono in tre ballottaggi: Sorensen-Silvestri in difesa, Spagnoli-Maistrello in attacco e Cisco-Armati sulle corsie esterne. Pure Fogliata e Vido sperano in un “sorpasso“ in extremis.

Union Brescia (3-4-1-2): Gori; Pasini, Rizzo, Sorensen; Armati, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta; Spagnoli, Cazzadori. All: Diana.