Il caso. Brescia 1911 presenta istanza alla Federcalcio: "Pronti a ripartire anche dalla Terza Categoria»

Se l’Union Brescia va avanti deciso con il suo progetto, l’Asd Calcio Brescia 1911 non è affatto disposta a fermarsi. Lo ha ribadito ieri nel modo più eloquente presentando istanza diretta alla Figc ai sensi dell’articolo 52 delle Norme Organizzative Interne Federali: "Il Comune di Brescia - si legge in un comunicato diffuso dalla società presieduta da Alessandro Lucà - ha deciso di non attivare la procedura prevista dalla norma, ma noi, attraverso altre vie, intendiamo tutelare gli interessi di chi crede nell’importanza di 114 anni di storia sportiva".

Ci sono due aspetti che il Calcio Brescia 1911 ha voluto porre in particolare rilievo: "L’istanza depositata è completa di tutta la documentazione necessaria e rappresenta un passo formale per garantire la continuità sportiva della nostra città. Non siamo in contrapposizione ad altri progetti: il nostro unico obiettivo resta la continuità sportiva che perseguiremo fino a quando sarà possibile. E se necessario - termina il sodalizio - siamo pronti a partire anche dalla Terza Categoria, pur di non disperdere la storia e l’identità del calcio bresciano".

Non avendo ricevuto nessuna adesione dal Comune di Brescia, che ha ribadito a più riprese di considerare l’Union Brescia il solo progetto affidabile, il Calcio Brescia 1911 Asd ha deciso di mettersi in proprio, senza farsi spaventare neppure dall’ipotesi di dover ripartire dalla Terza Categoria, visto che l’opzione dell’Eccellenza si è fatta ormai difficilmente percorribile.

Luca Marinoni