Il lutto. Morto a Brescia il “giaguaro“ Pellizzaro. Amco di Ranieri, giocò con le Rondinelle

Per tutti era “il giaguaro”: felino elegante e dal grande istinto nella difesa della porta, con carattere mite. Giorgio Pellizzaro è scomparso ieri a Brescia, sua città d’adozione. Ex portiere classe 1947, mantovano d’origine, per molti era il collaboratore di Claudio Ranieri, suo ex compagno ai tempi del Catanzaro, con il quale ha dato vita ad un lungo sodalizio che dal ‘91 al 2015 gli ha permesso di lavorare in club illustri (dal Valencia al Chelsea, dall’Inter alla Juve). Dopo la favola col Leicester, il ritorno a Brescia dalla sua famiglia e dai suoi amici, che domani gli tributeranno l’ultimo saluto. L.M.