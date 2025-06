La protesta. Ultras del Brescia e della Sampdoria contro la Lega : "No alle fusioni»

Gli ultras della Sampdoria e del Brescia insieme sotto la sede della Lega a Milano. Una protesta che ieri pomeriggio ha riunito la parte calda dei tifosi delle due società, il cui destino è legato a doppio filo. Dopo la penalizzazione per irregolarità nei pagamenti, inflitta alle Rondinelle, i doriani hanno infatti potuto disputare i playout contro la Salernitana (2-0 l’andata, domenica il ritorno in Campania) evitando la retrocessione diretta in C. Gli ultras, qualche decina, hanno mostrato tre striscioni con le scritte “In primis i tifosi“, “Il calcio è della gente! No alle fusioni!“ e “Cellino: Tira fuori i faldoni!“, gli ultimi due firmato dal gruppo BS 1911. Il Brescia potrebbe infatti fondersi con la FeralpiSalò, squadra che disputa il campionato di Serie C, in vista della prossima stagione. Questo eviterebbe alle Rondinelle di dover ripartire dai Dilettanti. Dopo la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, quattro punti nel vecchio campionato e quattro per il prossimo, il presidente Massimo Cellino non ha infatti presentato l’iscrizione per il terzo torneo professionistico in ordine di importanza, condannando il club alla sparizione dopo 114 anni di storia. Un triste epilogo che, grazie anche al lavoro dell’amministrazione comunale, potrebbe essere evitata con la fusione, a cui gli ultras ad oggi si oppongono e che ha creato forti malumori anche a Salò.R.S.