L’iscrizione senza speranza e la possibile rinascita col patron della Feralpi e i giocatori-simbolo. Il Brescia si aggrappa a capitan Bisoli

Domani sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi al nuovo campionato di Lega Pro e a Brescia regna l’incertezza assoluta. Dubbi attraverso i quali non è facile districarsi per una situazione che, in estrema sintesi, ha visto il presidente Massimo Cellino presentare a sorpresa la domanda per l’iscrizione del “suo“ Brescia. Una richiesta che non presenta alcuna speranza di venire accolta visto che non è stato rispettato il termine previsto per il pagamento degli stipendi.

Stando così le cose, la mossa dell’imprenditore sardo aprirà la strada al ripescaggio del Ravenna, invece del Caldiero Terme. Per quel che riguarda quello che in molti definiscono il “nuovo Brescia“, continua, incessante e insistente, il tam tam per far partire il progetto di una società affidata a un patron di indubbio rilievo come Giuseppe Pasini. Ormai si va verso il trasloco della Feralpisalò al “Rigamonti“, con la conseguenza che il “Turina“ rimarrà senza calcio professionistico.

Per il resto, mentre si sta cercando di consolidare un duplice progetto di azionariato popolare, sul fronte della futura squadra resta al centro dell’attenzione Dimitri Bisoli (nella foto) con l’obiettivo di farlo diventare il capitano delle nuove Rondinelle.

Luca Marinoni