Occasione sprecata. Il Brescia si illude poi il colpo di sfortuna. E il Cesena ringrazia

BRESCIAIl Brescia scappa, si fa riprendere, rischia la beffa nel finale, ma strappa un punto salvezza contro il Cesena. Al Rigamonti senza la Curva Nord finisce 1-1: ad Adorni risponde l’autogol di Calvani. Le Rondinelle tornano al gol dopo oltre 400 minuti, ma la vittoria manca dal 2 febbraio. Primo tempo equilibrato, senza sussulti. Il Brescia tiene il possesso peccando però di precisione nella gestione finale della manovra. Il Cesena, invece, cerca di giocare in contropiede. La frazione si accende all’improvviso nel finale. Al 45’ sugli sviluppi di un corner Bisoli coglie una clamorosa traversa di sinistro. L’azione prosegue ed è ancora Bisoli protagonista, con l’assist perfetto per la testa di Adorni, che sovrasta Celia e porta il Brescia in vantaggio.

Il Cesena però nella ripresa rientra molto determinato e pareggia già al 5’: manovra veloce a centrocampo, Bastoni verticalizza per Celia in area dove Calvani in anticipo fa autogol. Nonostante l’immediato pari bianconero la gara ritorna a viaggiare su ritmi bassi. Ad inizio recupero il Cesena va vicinissimo al vantaggio: lancio per La Gumina, che tutto solo si fa ipnotizzare da un’ottimo Lezzerini.

