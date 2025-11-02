Problemi in attacco per l’Union contro la Triestina. Diana oltre l’emergenza punte: "Decisivi i nostri valori morali»

Pranzo al Rocco per l’Union Brescia, che alle 12.30 sfiderà una Triestina affamata di punti a causa della pesante penalizzazione che le è stata inflitta. L’obbligo di vincere degli alabardati, affidati ad un tecnico esperto come Tesser, non rappresenta però l’unico motivo di preoccupazione per Diana, costretto a fare i conti con un attacco ridotto ai minimi termini a causa delle contemporanee assenze di Vido, Maistrello e Spagnoli. L’unica punta di ruolo è così Cazzadori, che potrebbe essere affiancato da uno tra Giani e il giovane Valente, decisivo in Coppa Italia. L’allenatore bresciano, però, prosegue deciso sulla sua strada: "È in momenti come questi che dobbiamo dimostrare la nostra forza. Servono valori morali importanti e i miei calciatori li hanno. Giocheremo in ogni caso in parità numerica e chi scenderà in campo farà un’ottima gara".

Brescia (3-5-2): Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; De Maria, Zennaro, Balestrero, Mercati, Cisco; Cazzadori, Giani. All: Diana.Luca Marinoni