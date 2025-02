Qui Brescia. "Non meritavamo il ko col Sassuolo»

"Da quando sono tornato abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A casa del Sassuolo in una gara giocata con grandissima personalità dove abbiamo creato più di loro. Il Brescia non meritava di perdere". Così Rolando Maran commenta la sconfitta delle Rondinelle sul campo della capolista: "Qualche episodio giudicato in maniera diversa poteva portarci in vantaggio, penso all’episodio su Borrelli, con i regolamenti di ora mi sembra che gli vada sul piede, ma abbiamo creato e rischiato poco contro una squadra che ha del potenziale incredibile. Noi siamo cresciuti in tutto nelle ultime tre partite. Dobbiamo continuare così". L.M.