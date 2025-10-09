Qui Brescia. Prime critiche per Diana: il gioco non incide

Dopo un poker di vittorie, nelle ultime tre partite l’Union Brescia ha raccolto altrettanti pareggi. Risultati colti con rivali che potevano sembrare alla portata e caratterizzati da una sorta di blocco dell’attacco, che in precedenza sembrava un reparto in grado di fare la differenza. Una brusca frenata per la squadra di Aimo Diana che è scivolata a -7 dal Vicenza e che, a questo punto, deve dare tutto per tornare alla vittoria domenica sera in casa della Pro Patria.

La convinzione di avere a disposizione un organico completo e di qualità e il rinato entusiasmo che vorrebbe rivedere immediatamente la squadra biancazzurra in categorie superiori, hanno così fatto sollevare i primi mugugni, per un malumore che, come sempre capita in simili circostanze, ha individuato subito nell’allenatore il suo destinatario. I più severi del club degli scontenti hanno così cominciato a “verificare“ il curriculum del tecnico di Poncarale che, dopo aver fatto bene con il Renate, ha già vinto la serie C con la Reggiana, prima di tentare uno sfortunato assalto a Vicenza. Proprio questa tappa negativa è stata sottolineata dai critici, che hanno evidenziato come davanti a forti pressioni l’ex difensore possa perdere lo smalto che solitamente lo caratterizza e non riuscire ad accontentare le aspettative (a differenza dell’ottimo terzo posto conquistato l’anno scorso con la FeralpiSalò). Anche il gioco praticato dall’Union è finito nel mirino della critica, secondo la quale in questo momento è troppo prevedibile e poco efficace.

Al di là di tutte queste osservazioni c’è un aspetto che va sottolineato. La rosa bresciana è stata allestita per gradi e ci sono ancora diversi giocatori che devono trovare la condizione migliore. Se a questo si aggiunge qualche infortunio di troppo (Guglielmotti è certo il caso più eclatante) è facile intuire che sarà necessario ancora qualche giornata per vedere all’opera la miglior formazione bresciana. Diana chiede ancora tempo per poter lavorare in tranquillità, ma l’esigente piazza biancazzurra sarà in grado di attendere?

Luca Marinoni